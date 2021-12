Guarido (IU): "No vamos a apoyar una alianza con Podemos en las elecciones de Castilla y León"

Noticias relacionadas Podemos e Izquierda Unida suman fuerzas en Castilla y León para confluir como Unidas Podemos en 2023

El adelanto electoral en Castilla y León ha pillado a Podemos e Izquierda Unida en la Comunidad con su alianza en el aire. En julio, el coordinador regional de IU, Juan Gascón; y el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, se comprometían a construir el espacio Unidas Podemos en la Comunidad y establecer una coordinación entre ambos para facilitar dicho espacio en todos los territorios de Castilla y León. Pero el acuerdo no había pasado de ahí.

Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, y la presentación de candidaturas mañana mismo, IU y Podemos tienen que 'mojarse' desvelar de una vez cuál será su estrategia política. Una posible alianza que no se ve con buenos ojos en tierras zamoranas, donde Izquierda Unida gobierna en solitario con 14 concejales y siempre alejados de los morados públicamente. En una entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha asegurado que IU en Zamora no apoyará esa confluencia con Podemos. "A mí me gustaría que Izquierda Unida se presentara sola. No necesitamos ir con nadie y si nos presentamos con Podemos, no nos va a ser favorable", indica el regidor zamorano.

Guarido no tiene dudas a la hora de rechazar una alianza con los morados y cree que "la gente no lo quiere en la calle". El alcalde de Zamora considera que la elección de la militancia, con Juan Gascón y Alberto Garzón a la cabeza, "no encaja" con el sentir general de la población. "Los votantes de Zamora lo tienen claro. No queremos alianza con Podemos. Ellos van por un lado y nosotros por otro", indicaba para este periódico.

"Mañueco merece un castigo en las elecciones"

Por otro lado, Francisco Guarido se ha mostrado muy crítico con el momento elegido por Alfonso Fernández Mañueco para convocar las elecciones autonómicas y considera que "merece un castigo" en las urnas, por la delicada situación sanitaria y económica en la que nos encontramos, como para vivir unas elecciones en la Junta.

Por ello, ha recalcado que "como militante y cargo político" en IU estará apoyando y "haciendo todo lo posible porque el Partido Popular no gane". Eso sí, "de ahí a que apoye una alianza con Podemos, no".

