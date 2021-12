El PP de Zamora apoya "totalmente" a Mañueco y justifica su elección por la "traición" de Ciudadanos

El Partido Popular de Zamora cierra filas con Alfonso Fernández Mañueco. El presidente del PP zamorano, José María Barrios, ha sido el encargado de poner voz al apoyo "total" que la formación da en Zamora al presidente de la Junta, tras la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas para el próximo 13 de febrero. Para Barrios, las "traiciones y la pérdida de confianza" que Ciudadanos ha provocado en el seno del pacto con el Partido Popular, el apoyo del PSOE a Por Ávila y la tránsfuga de la formación naranja, justifican la disolución de las Cortes, en una delicada situación sanitaria y económica en Castilla y León.

El presidente de PP de Zamora ha manifestado que Ciudadanos ha provocado la pérdida "de pilares fundamentales", que han provocado que la "confianza y la lealtad" se hayan perdido. Todo por las negociaciones que la formación naranja estaba llevando a cabo con Por Ávila, y que para Barrios "daban un peso y beneficio" a la formación a cambio de votos. Algo que "Mañueco no admite", y ha aprovechado para echar en cara que "eso es lo que hace Pedro Sánchez y así vemos que en Zamora hay cero euros en los Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, Barrios indica que también se había producido una pérdida de estabilidad tras la primera moción de censura, con la marcha de Ciudadanos de la procuradora María Montero. "No podíamos contar con ella para los presupuestos", añadía el presidente popular. Además, el también senador por Zamora apuntaba al PSOE como otro de los detonantes de estas elecciones anticipadas. Barrios ha recordado que este mismo fin de semana, la secretaria de organización del PSOECyL y procuradora en Cortes por Zamora, Ana Sánchez, aseguraba que su formación "iba a apoyar todas las enmiendas de Por Ávila, aunque nunca habían hecho algo así con otro partido".

Por todas estas razones, el PP zamorano se une en bloque para apoyar a su presidente autonómico y defiende que "ha hecho lo correcto frente a la traición y la deslealtad". De hecho, Barrios elogia que Mañueco se ha "arriesgado" en este adelanto, puesto que "convoca unas elecciones para ser presidente, que ya lo es". Pero, Barrios considera que "es la mejor manera" de estabilizar este gobierno, al que se le venía encima una moción de censura que provocaría "un gobierno Frankstein con varios partidos buscando su propio beneficio". Por ello apoyan la candidatura de Mañueco "como el mejor presidente que puede tener Castilla y León".

"No" a los chantajes de Por Ávila

José María Barrios

José María Barrios considera que este adelanto electoral es la respuesta al "chantaje" que habría estado intentando hacer Por Ávila. "Solo han mirado por ellos y no por los ciudadanos", remarca el presidente del PP de Zamora. Y cree que tanto Ciudadanos como PSOE "se han dado la mano" con la formación abulense "para sus propios beneficios".

Para el presidente del Partido Popular zamorano la situación epidemiológica sí ha sido tenida en cuenta por Mañueco. Y para Barrios la muestra de ello es "que ha acumulado todas las Consejerías que eran de Ciudadanos, menos la de Sanidad". Además, José María Barrios ha elogiado la elección de Alejandro Vázquez como consejero de Sanidad, ya que "conoce muy bien la sanidad de Zamora, porque fue director del Hospital Virgen de la Concha". El presidente del PP en Zamora ha indicado que la Junta de Castilla y León está "haciendo lo que el gobierno marca" en materia sanitaria, que se centra en la vacunación y, asegura, que la precampaña y campaña electoral va a mantener "con normalidad" el ritmo de trabajo.

Finalmente, sobre la Diputación de Zamora, Barrios ha vuelto a insistir que la ruptura PP-Cs en Castilla y León "no va a afectar de ninguna manera" a su gobierno con Francisco Requejo (Cs). "Hicimos un pacto para cuatro años, se está respetando y aquí no han habido infidelidades, por lo que, mientras sigan las cosas así, no pensamos hacer nada", ha detallado.

Sigue los temas que te interesan