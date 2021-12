El Ayuntamiento de Benavente aprueba sus presupuestos para 2022

El Ayuntamiento de Benavente informa ha aprobado los presupuestos municipales para el año 2022 gracias al voto favorable del equipo de gobierno frente a las abstenciones del Partido Popular y los votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos. De esta forma se da luz verde a unos presupuestos que la concejala de Hacienda, Patricia Martín ha calificado de rigurosos, inversores y pensados para cubrir las necesidades de los Benaventanos: “se han elaborado con rigor por este equipo de gobierno, y responden a unos objetivos comunes claros de reducción de la presión fiscal, el desarrollo de las políticas sociales y la mejora de los servicios al ciudadano bajo principios de eficiencia y sostenibilidad y reducción de la deuda. En definitiva, este presupuesto recoge los principales compromisos de este equipo de gobierno y buscamos a través de él seguir avanzando en una mejora continua de la prestación de los servicios al ciudadano y de la calidad de vida de los benaventanos, especialmente de aquellos más desfavorecidos, reduciendo la presión fiscal, fortaleciendo las políticas sociales e impulsando la creación de empleo y la actividad económica.”

Un presupuesto récord cifrado para el año 2022 que se sitúa en 17,3 millones de euros, superando en más de un millón de euros el presupuesto municipal del año 2021. Este importe presentado por el gobierno municipal y aprobado en el día de hoy está ajustado a la normativa presupuestaria y contará con algo más de 2 millones de euros en el capítulo de inversiones. Una cifra muy elevada que no incluye los últimos 3 millones de euros concedidos por el Gobierno de España y que permitirá cumplir con los compromisos adoptados por el actual equipo de gobierno, a lo que debe añadirse que son ya siete años los que continúan congelados los impuestos municipales mientras que las distintas bonificaciones fiscales presentadas por el gobierno municipal permiten aliviar la presión fiscal a la que estaban sometidos los benaventanos en los años anteriores, incluidos los de la última crisis económica.

Durante el debate plenario, los grupos de la oposición han criticado y mostrado su descontento con los presupuestos presentados por los grupos municipales socialista e izquierda unidad. Una actitud que ha reprochado la edil de hacienda, quien ha respondido en los siguientes términos: “Esto va de construir puentes, no va de levantar muros ni poner piedras en el camino. Esto va de que cada uno según su propia perspectiva arrime el hombro. Ustedes lo que van a hacer en el día de hoy se lo tienen que explicar a todos los ciudadanos, porque votar no a estos presupuestos significa: votar no a la salida de la pandemia, votar no a 2,1 millones de euros para invertir en la ciudad, votar no para garantizar mejores servicios a los ciudadanos, votar no a mejorar la capacidad adquisitiva del personal del ayuntamiento, votar no a políticas estructurales para la recuperación económica y decir no a la responsabilidad política.”

