Nace en Zamora el Super Sonic Rebel Fest, con tres potentes directos femeninos

El sábado 18 de diciembre, a las 21 horas, la asociación MUBAZA FEM organiza en La Cueva del Jazz la primera edición del SUPER SONIC REBEL FEST. Con un precio de 9 euros anticipada y 12 en taquilla, pisarán el escenario Sense, Agoraphobia y Las Sexpeares.



Los conciertos serán con aforo reducido, público de pie, uso obligatorio de mascarilla y con servicio de barra. Todos los conciertos contarán con las medidas anti-covid necesarias en cada momento para que sea un evento seguro tanto para los asistentes, como para músicos y nuestros trabajadores.



Las entradas para los conciertos están a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y a través de la venta online que figure en la web para cada uno de los conciertos.

AGORAPHOBIA



Agoraphobia es un grupo formado por Susana (voz), Sabela (guitarra), Paula (batería) y Lucía (bajo) (anteriormente, también por Aislinn a la guitarra). La banda se formó cuando algunas de sus integrantes deciden formar un grupo en el instituto, coincidiendo en gustos de música punk rock y alternativa a través de bandas como Blink-182 o Incubus. De hecho, su nombre proviene de una canción publicada en el disco de Incubus de 2004 "A Crow Left Of The Murder".



LAS SEXPEARES



Las Sexpeares son un power trío de rock alternativo con raíces vasco-argentinas, afincado en Barakaldo; la formación, en marcha desde 2009, está integrada por Belén B., a la voz y a la guitarra; María M., a la batería y a los coros, y Aitor K, al bajo.



BREAK THE SENSES



Break the Senses es un powertrio malagueño formado por Ana Rocío García (voz & guitarra), Priscila Rey (bajo & coros) y Marce de la Torre (batería) que, a principios del 2015, dan su primer concierto juntos y desde entonces no hubo marcha atrás. Su estilo personal destaca dentro de la industria musical del momento, alejándose de los estándares predominantes y explotando un abanico del rock más internacional con su propuesta en inglés. Se aprecian influencias de grupos como Muse, Biffy Clyro, Placebo o Nirvana entre otros.

Sigue los temas que te interesan