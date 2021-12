Guerra abierta entre el Ayuntamiento y la Federación de Vecinos por la subvención a San José Obrero

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora convocaba esta mañana a los medios de comunicación para denunciar lo que consideran una situación irregular e injusta con respecto a las subvenciones que recibe la Asociación de Vecinos de San José Obrero. El presidente de Faveza, Artemio Pérez, asegura que el Ayuntamiento de Zamora está otorgando una ayuda directa a San José Obrero de 13.200 euros, frente a los 5.000 que reciben el resto de asociaciones de vecinos; y que además, todo ello, mientras esta asociación mantiene una deuda con el Consistorio por el impago del IBI, que debería de inhabilitarla para recibir esta subvención nominativa.

En concreto, Artemio Pérez asegura que el Ayuntamiento fracciona ese pago impagado del IBI a San José Obrero con una deuda de 65.741 euros, a través de un acuerdo que no está por escrito, y que se sufragaría con los 5.000 euros de subvención nominativa que recibe por parte del Consistorio como asociación de vecinos. Además, Faveza asegura que la Asociación de Vecinos de San José Obrero recibe a mayores otros 8.200 euros, "que nunca ha alcanzado nunca otra asociación de la capital". Por lo tanto, concluyen que el Ayuntamiento estaría "pagando" la deuda que la propia asociación tiene con ellos mismos.

Desde Faveza aseguran que han intentando obtener aclaraciones por parte del equipo de gobierno presentando registros en el Ayuntamiento y, recientemente, una pregunta al pleno "la cual no fue ni mencionada ni contestada". Para la Federación esto supone un "trato discriminatorio" a su organización y aseguran que presentarán un recurso legal, en el que ya están trabajando sus abogados.

El Ayuntamiento aclara la situación de San José Obrero

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora no ha tardado en dar respuesta a las acusaciones de Faveza y ha enviado un comunicado aclarando los hechos. Desde Alcaldía aseguran que la subvención a San José Obrero es "absolutamente legal y que no existe irregularidad alguna". Si bien es cierto que la asociación mantenía una deuda con el Ayuntamiento por el pago del IBI de la finca de La Josa y que viene de la época de Rosa Valdeón, en el año 2016 se llegó a un acuerdo por el que la Asociación accedía al pago de la dicha deuda que ascendía a la cantidad de 65.741,49 euros, mediante un fraccionamiento de pago, deuda que a día de hoy es de 11.880 euros. La concesión de un fraccionamiento de pago de cualquier tipo de deuda con la hacienda municipal determina que a partir de la adopción de dicho acuerdo, el obligado tributario queda en situación de "al corriente de pago" con la misma, siempre y cuando vaya cumpliendo con las obligaciones subyacentes de dicho acuerdo, "cuestión esta que habilitaría a cualquier asociación a la que se le hubiera aprobado el fraccionamiento de una deuda, a participar en cualquier procedimiento de este tipo".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento detallan que, en marzo de 2020 se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de San José Obrero, con el fin de reconocer la actividad que desarrolla de especial interés y utilidad municipal en las diferentes instalaciones y espacios propiedad de la citada asociación, y por las que la asociación se comprometía a la cesión al Ayuntamiento del uso de las instalaciones de la finca de La Josa para la programación de actividades socioculturales, deportivas, artísticas, formativas, etc., así como a preservar el estado de conservación y uso de dichas instalaciones de modo racional.

En relación con la cuantía de la subvención, desde Alcaldía aclaran que la misma viene determinada para todas las asociaciones en el Plan Estratégico de Subvenciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, las cuales fueron sometidas en su día a exposición pública con el objeto de que los interesados presentaran las alegaciones oportunas, "sin que conste que se haya presentado alegación alguna al respecto en el plazo conferido al efecto". Como resultado de lo anterior dichas bases fueron aprobadas y en ejecución de las mismas se ha procedido a conceder las subvenciones correspondientes según la cuantía aprobada por el órgano competente, y que en el caso de la asociación de vecinos de San José Obrero es de 20.000 euros, 15.000 euros cuantificados en el convenio citado anteriormente, unidos a los 5.000 euros que ya recibía de subvención como asociación de vecinos, y que todas las asociaciones reciben, algunas en mayor cantidad si no disponen de sede propia o municipal y se les financia el alquiler.

El motivo por el que la asociación de vecinos de San José Obrero ha recibido la cantidad de 13.215 euros, aseguran desde el equipo de gobierno, "es porque las subvenciones no son a fondo perdido, sino que hay que justificarlas, y esa es la cantidad que ha justificado la asociación en 2020, entre cuyos gastos no están incluidos los destinados al pago de la deuda, que no son subvencionables en ningún caso".

Respecto a la falta de diálogo por parte del equipo de gobierno, desde la Alcaldía defienden que dicha situación "ya se la ha explicado el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Pablo Novo, al representante de Faveza". Y en cuanto a la pregunta registrada para intervenir en el Pleno celebrado la pasada semana, el presidente de Faveza se reunió con el secretario del Ayuntamiento, "que le expuso que en dicho Pleno había diversos temas de especial interés como por ejemplo, el Presupuesto o la adjudicación del contrato de parques y jardines, además de ser telemático, con los inconvenientes que implica para dar acceso a terceras personas, por lo que se le propuso dejar la pregunta sobre la mesa y plantearla en otro sesión, ya que por otra parte la pregunta no se refería a ninguno de los puntos del orden del día".

