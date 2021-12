La Diputación de Zamora cierra varios acuerdos de colaboración con ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Zamora ha celebrado esta mañana su pleno ordinario del mes de diciembre, en el que ha aprobado varios convenios de colaboración con ayuntamientos y entidades de la provincia. Un pleno breve, más allá, de las numerosas mociones de lo grupos políticos, donde solo ha pasado la urgencia el referente al apoyo público a los trabajadores del Grupo Siro y sus revindicaciones laborales.

En concreto, el pleno aprobaba un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de La Bóveda de Toro para la ejecución de la obra de construcción, explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales en el municipio (EDAR). El gasto presupuestado asciende a 200.000 euros distribuido en tres anualidades 2021-2023.

3.- Propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Zamora y los Ayuntamientos de Arcenillas, Moraleja del Vino, Morales del Vino y Villaralbo para la ejecución de las obras de construcción necesarias para el abastecimiento desde Zamora al alfoz sur. El gasto total asciende a 596.530,89 euros, distribuido en cuatro anualidades, desde 2021 a 2024: Arcenillas: 40.000 euros; Moraleja del Vino: 185.508,00 euros; Morales del Vino: 185.508,00 euros; Villaralbo: 185.514,89 euros.

Igualmente se daba de paso otro convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Montamarta para la ejecución de la obra de construcción, explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales en el municipio (EDAR). El importe de esta obra asciende a 196.000 euros. Y un tercero con el Ayuntamiento de Fuentes de Ropel para la ejecución de la obra de construcción, explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales en el municipio. El importe de esta obra asciende a 156.000 euros.

Además se aprobaba la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Sayagua. En concreto se refiere a los fines de la mancomunidad (Artículo 3) que quedarían del siguiente modo:

a) Abastecimiento domiciliario de agua potable.

b) Recogida de residuos.

c) Acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Finalmente se daba cuenta del informe de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda del tercer trimestre del ejercicio 2021. En las conclusiones sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y nivel de deuda, la Intervención señala lo siguiente: Los consorcios de Relaciones Laborales, Fomento Musical y SODEZA no han aportado la información en tiempo y forma. En la Diputación de Zamora la ejecución presupuestaria del TERCER trimestre de 2021 consolidada de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2021, No cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010, y el objetivo de límite de endeudamiento.

