Cuatro proyectos de investigación sobre Zamora recibirán el impulso de la Diputación

El Tribunal de las XXIX Becas de Investigación del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo ha decidido otorgar su ayuda anual a las siguientes propuestas:



“Ambientes lacustres zamoranos: Vigilancia biológica mediante marcadores moleculares”, de MARÍA BORREGO RAMOS, Graduada en Biología por la Universidad de León y Máster en Biología Marina por la Universidad de Santiago de Compostela.

El objetivo de este estudio es probar las últimas herramientas moleculares basadas en DNA para la evaluación y biomonitorización de la calidad del agua de las lagunas someras mediterráneas de la provincia de Zamora y León. Hasta ahora, se han realizado numerosos estudios centrados en ríos o grandes lagos, pero no en lagunas someras mediterráneas. Más concretamente, se pretenden abarcar dos objetivos: estudiar la importancia de los factores locales y dispersivos sobre las pautas de biodiversidad alfa y beta de diatomeas, mediante un diseño espacial anidado en grupos seleccionados de lagunas y comprobar la aplicabilidad de métodos moleculares para su uso de rutina en el control de calidad ecológica de las lagunas en respuesta a los requerimientos de la Directiva Marco del Agua.

"Determinación de líneas de base geoquímicas para la sostenibilidad ambiental a partir del análisis de metales pesados en sedimentos de corriente de la provincia de Zamora", de JAVIER FERNÁNDEZ LOZANO (IP), Doctor en Geología, rama fundamental: recursos minerales. Universidad Complutense de Madrid, Tesis Doctoral: Cainozoic deformation of Iberia, a model for intraplate mountain building and basin development, Utrecht University (homologada por la Universidad Complutense de Madrid) y RODRIGO ANDRÉS BERCIANOS, Grado en Ingeniería Geológica por la Universidad de Salamanca, Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica, CEDEX – UNED y cursando Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos, UAH; y JAVIER FERNÁNDEZ LOZANO. Este trabajo de investigación plantea la caracterización medioambiental de sedimentos asociados a cuencas fluviales de la provincia de Zamora en relación con los contaminantes metálicos básicos de origen natural y/o antrópico, de cara a establecer los niveles actuales de contenidos, su distribución espacial y su variabilidad. Los resultados permitirán establecer unas líneas de base geoquímicas para la sostenibilidad ambiental de las cuencas fluviales de la provincia de Zamora, así como la detección de las posibles mineralizaciones asociadas a cada cuenca de drenaje.

"Órganos de la provincia de Zamora. Catálogo", de FERMÍN TRUEBA PÉREZ (IP), Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, Master of Arts en la New York University, investigador y técnico en órganos; VICTOR ALISTE IZQUIERDO, Licenciado en Musicología por el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y Licenciado en Bellas Artes; VICENTE URONES SÁNCHEZ, titulo Superior de Música en la especialidad de Musicología y Máster Universitario en Música Hispana por las Universidades de Valladolid y Salamanca; DAVID GARCÍA CALVO, estudiante del Grado de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Valladolid.

Esta beca pone de relieve necesidad de un catálogo completo de los órganos conservados en la provincia de Zamora que llegue a la sociedad, a los propietarios y a los poderes públicos, de manera que surjan políticas de protección, recuperación y uso de este patrimonio cultural concreto. Dicho catálogo aunará aspectos históricos, documentales, técnicos y artísticos.

"La Neolitización de las tierras zamoranas: una aproximación a la caracterización de su cultura material”, de PILAR ZAPATERO MAGDALENO, Licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Arqueología y Prehistoria, Doctora en Filosofía y Letras (especialidad en Prehistoria), con la tesis “El neolítico en el noreste de la cuenca del Duero: el yacimiento de la velilla en el valle del Valdavia (Palencia)”.

Se buscará identificar y caracterizar el Neolítico zamorano a través de las fechas de yacimientos del Inventario Arqueológico Provincial, la revisión de restos arqueológicos en el Museo de Zamora y el reconocimiento de los yacimientos de la provincia. Con todo ello se pretender obtener una aproximación a la caracterización de la cultura material del neolítico zamorano permitiendo perfilar una trayectoria cronotipológica de ciertos elementos a través de su comparecencia o no en los yacimientos dolménicos, establecer relaciones con otros territorios de la Meseta y determinar posibles áreas de influencia que intervinieron en su formación.

