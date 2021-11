Ciudadanos votará en contra de los Presupuestos 2022 del Ayuntamiento de Zamora

Noticias relacionadas La viceinterventora califica como desfavorable el Presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Zamora

Tras conocer los Presupuestos 2022 que propone el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora y el informe desfavorable de la Intervención Municipal a los mismos, Ciudadanos votará no a la aprobación de los mismos, en el Pleno que se celebrará el próximo martes 30 de noviembre.

Así lo ha desvelado la portavoz municipal de Cs, Cruz Lucas, quien ha calificado las cuentas generales de IU para el año próximo como "vender humo". Lucas afea que, el equipo de gobierno "lleva seis años proponiendo los mismos proyectos" y considera que esto denota en las filas de Izquierda Unida "una falta de trabajo", donde el Ayuntamiento se dedica a "improvisar".

Cruz Lucas ha recordado las palabras del propio alcalde de Zamora, Francisco Guarido, cuando en la presentación de los Presupuestos 2022 aseguraba que eran unas cuentas pensadas "para relanzar Zamora". La concejal naranja indica que "para eso hace falta un compromiso serio que Guarido no tiene". También ha echado la vista atrás para remontarse a la campaña electoral, cuando IU prometía que ahora "era el momento de poner la ciudad bonita". A lo cual, Cruz Lucas se pregunta "¿cuándo?, porque nada ha cambiado". La portavoz de Cs recuerda que, en los últimos tres años de gobierno la ejecución de los presupuestos ha sido del 64%. Motivo por el cual, asegura, que el Ayuntamiento tiene remanentes, "no porque hagan una buena gestión, sino porque no se han gastado el dinero presupuestado". Por ello duda de que, con esta forma de gobierno, "vayan a relanzar Zamora".

Subidas de impuestos y recortes en el Ayuntamiento

Por otro lado, Cruz Lucas se ha referido al informe desfavorable que la viceinterventora ha elaborado sobre estos Presupuestos 2022, y donde indica que podría ser necesario llevar a cabo un nuevo Plan de Ajuste, como ya ocurriera en 2012, por la forma incorrecta en la que IU ha elaborado las cuentas del año que viene. La concejal de Ciudadanos augura que esto "posiblemente nos lleve a que se tengan que subir impuestos y recortar gastos de mantenimiento en el Ayuntamiento".

Finalmente, la portavoz de Cs critica que IU no haya querido escuchar ni aceptar propuestas para subsanar estos errores y, se lamenta de que el equipo de gobierno vaya a utilizar la mayoría absoluta para sacarlos adelante en el próximo Pleno.

