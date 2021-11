Nubes negras se ciernen sobre la biorrefinería de Barcial del Barco

Los rumores de que la empresa promotora del proyecto de biorrefinería en Barcial del Barco había paralizado las obras tras desencuentros con la Junta de Castilla y León han intranquilizado a la población de la zona sobre que finalmente el proyecto se realice.





Pero desde la Diputación de Zamora ponen calma y el propio presidente, Francisco Requejo, ha asegurado que "confía" en que el proyecto de la biorrefinería finalmente sea una realidad en Barcial del Barco y afirma que no hay comunicación oficial sobre dicha paralización. Requejo ha informado de que la empresa en cuestión ya tiene programada una reunión con la Junta de Castilla y León para tratar el asunto y tratar de llegar a una solución.





No obstante, el presidente de la institución provincial recuerda que los terrenos que la Diputación tiene adquiridos para cederlos a la biorrefinería tienen una cláusula, que permitiría revertirlos en caso de no llevarse a caso el proyecto. "Así que no se perdería el dinero público", remarcaba Requejo.

