La violencia cotidiana, la otra cara de las agresiones machistas

Esta mañana se ha abierto en la Alhóndiga la exposición sobre "Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género en Jóvenes", realizada por los alumnos de los ciclos formativos de Imagen y Realización del instituto La Vaguada con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora el próximo lunes, día 25 de noviembre. La muestra ha sido inaugurada por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, Carmen Alvarez, los profesores de Imagen y Sonido y de Fotografía, Patricia Tamame y Manuel Poves, y algunos de los ciclos superiores de Imagen y Sonido, que ha protagonizado por trabajos.

En esta ocasión la exposición está integrada una veintena de imágenes en Blanco y Negro que reflejan los variados modelos de violencia que existen en la vida cotidiana "a la que a veces no le damos importancia pero que van minando la moral de las mujeres día a día", como señaló Patricia Tamame. Aspectos como la "tasa rosa" o el coste superior que suponen los productos de higiene femenina, la desigualdad en el deporte, en las tareas del hogar, los estereotipos de belleza, los peligros de salir por la noche para las mujeres, "sobre lo que no hay que educar a las mujeres para que tengan miedo, sino educar a los hombres para que no agredan a las mujeres". También se exhibe un audiovisual en el que se reflejan numerosos ejemplos sobre el control que se ejerce sobre la vida de la mujer a través de las redes sociales o a través del móvil. Se trata por lo tanto transmitir un mensaje necesario de concienciación de los jóvenes hacia la sociedad en general y hacia los jóvenes y estudiantes en particular sobre esta multitud de situaciones muy extendidas en la sociedad. Todas las imágenes están acompañadas de un texto explicativo sobre las situaciones que se plasman en la imagen, e incluyen un código QR par que esa explicación se pueda descargar en el móvil.

La concejala de Igualdad destacó los once años que lleva colaborando ya el Ayuntamiento con el instituto de la Vaguada para la realización de estas exposiciones, porque colaboran muy bien a la hora de manifestar los sentimientos que tienen los jóvenes con respecto a asunto de la violencia que sufren las mujeres. Para Carmen Alvarez es muy expresivo ver como plasman estas situaciones y como se refieren a todo lo que tiene que ver con la represión que los mismos jóvenes notan que se puede hacer contra las mujeres, contra su libertad, sobre los tratos que tienen que sufrir, "y con las violencias que están escondidas detrás de muchas actuaciones de desigualdad, que son las que provocan que lleguemos a este tipo de situaciones incómodas y muy dolorosas para las mujeres que las sufren". Visibilizar la desigualdad que producen esas situaciones es lo que se pretende con esta exposición, que permanecerá abierta hasta el día 3 de diciembre en la sala de exposiciones de la Alhóndiga.

