Piden a Clara San Damián "respeto" a los ciudadanos por el Centro de Salud de Villalpando

El procurador en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, se ha referido a las declaraciones de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León Zamora, Clara San Damián, sobre el Centro de Salud de Villalpando. “Solo le pedimos a la delegada de la Junta que sea respetuosa con los ciudadanos de esta provincia y no nos siga tomando el pleno con declaraciones como las que ha hecho sobre el Centro de Salud de Villalpando”.

El procurador del PSOE ha informado que “este Centro de Salud de Villalpando se viene presupuestando por la Junta ni más ni menos que desde el año 2010. Han pasado, por lo tanto, 11 largos años y no hay puesto ni un solo ladrillo. Ha tenido diversos Presupuestos: desde 500.000 euros en 2010, en 2017 se presupuestaron 4.370.000 euros y no se ha hecho absolutamente nada”.

Para José Ignacio Martín Benito “la Junta de Castilla y León deja este año 20.000 míseros euros para el Centro de Salud de Villalpando, con lo cual deja muy claro que no tiene intención alguna de realizarlo. Y no se puede argumentar que cuando acabe el Parada del Molino porque en esta comunidad, en esta provincia, no hay que esperar para terminar una obra y empezar otra, se pueden llevar a cabo perfectamente varias obras a la vez”. “Si por esta regla de tres fuera, muchas obras tardarían 30, 40 y 50 años, que es el camino que lleva con el Partido Popular y en el señor Mañueco el Centro de Salud de Villalpando” ha ironizado.

El procurador zamorano ha incidido: “Que el Partido Popular no tiene intención de hacer el Centro de Salud de Villalpando lo deja muy claro la historia presupuestaria. Se presupuestó en 2010 y sin embargo los ejercicios posteriores desde 2011 las partidas destinadas al Centro de Salud de Villalpando desaparecieron de los Presupuestos de la Junta. Reaparecieron después de 2011 en los años 2016 y 2017. En 2018, 2020 y 2021 desaparecieron de los Presupuestos y ahora vuelven a aparecer, pero con esos 20.000 míseros euros”.

Concluye Martín Benito, afirmando que “el caso del Centro de Salud de Villalpando y la carretera de La Puebla de Sanabria a Brangança, la famosa León-Bragança por Rihonor en la provincia de Zamora, son dos claros ejemplos de tomadura de pelo, año tras año, a los sufridos ciudadanos y ciudadanas de esta maltratada provincia por parte del señor Mañueco y del Partido Popular”.

Sigue los temas que te interesan