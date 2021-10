Fagúndez en el Congreso: "Montelarreina es una inyección de esperanza y de ilusión para Zamora"

El Secretario General del PSOE de Zamora y Diputado Nacional Portavoz en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico responde al PP y Ciudadanos sobre Montelarreina: "Ustedes gobiernan Castilla y León y podían hacer hecho algo para que Montelarreina fuera una realidad y solo han puesto impedimentos para evitarlo".

En el turno de comparecencias para informar sobre el Proyecto to de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Portavoz del PSOE y Diputado Nacional por Zamora, Antidio Fagúndez, ha señalado que "es urgente aprobar este Presupuesto porque contempla un montón de proyectos específicos para el territorio que son básicos y necesarios. Le voy a hablar de uno, uno que va a mi provincia, para Zamora y para Castila y León: el Campamento Militar de Montelarreina".

Y en relación a Montelarreina Fagúndez se ha dirigido a los Diputados de la Comisión señalando que "el Proyecto de Montelarreina significa el traslado de más de 1.200 militares a unas instalaciones que existen en la provincia de Zamora. Esto va a significar que junto con sus familias se puedan trasladar a nuestra provincia entre 3.000 y 4.000 personas".

"¿Ustedes saben lo que significa esto para una que se desangra anualmente, que pierde entre 2.000 y 3.000 habitantes cada año, la inyección de ilusión, de esperanza, el crecimiento de PIB?"

"¿Saben todo lo que va a generar para la provincia mientras están hoy aquí, como ha hecho aquí un diputado de Ciudadanos riéndose del proyecto, mientras que ustedes no son capaces de hacer absolutamente nada?"

Antidio Fagúndez ha apuntado a PP y Ciudadanos: "Miren señorías del Partido Popular, ustedes gobiernan Castilla y León, han tenido la oportunidad durante estos tres años de hacer algo para que este proyecto fuese una realidad y solo han puesto todo su esfuerzo para evitarlo".

Previamente el Diputado zamorano se ha dirigido a la bancada de la oposición: "El árbol hoy no les ha dejado ver el bosque. En todas sus intervenciones no les he oído reconocer nada del trabajo que ha hecho este Gobierno, este Ministerio y esta Secretaría General por el Reto Demográfico y por la lucha contra la despoblación".

Y ha añadido Fagúndez: "No les ha convencido ni uno solo de los proyectos, nada de la estructura que estamos creando desde cero, desde la nada, como se le ha dicho aquí, o absolutamente nada de la inversión millonaria que se va a poner en marcha contra esta lacra"

"Y seguramente no va a ser la panacea ni con este presupuesto ni con todas estas medidas vamos a cambiar de un año para otro la tendencia sobre este éxodo durante décadas en nuestro país desde la España interior a las grandes ciudades, pero lamentablemente ustedes nunca han hecho anda. Hemos tenido que partir de cero. Ojalá cundo hubiéramos llegado al Gobierno hubiésemos tenido, como han hecho otros países del entorno de la Unión Europea y vecinos nuestros, muchas políticas que han aplicado y tendríamos una situación bastante diferente a la que tenemos ahora" ha afirmado con rotundidad durante su intervención el Diputado por Zamora y líder del PSOE provincial.

