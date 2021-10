Comienza la cuenta atrás para solicitar las ayudas Benactiva 2021

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Hacienda, que, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las Bases del Programa de ayudas a PYMES y autónomos de la ciudad, BENACTIVA 2021, se ha procedido a la publicación de las bases en la página web municipal para que todos los interesados puedan acceder a ellas.

Desde el Ayuntamiento de Benavente recuerdan, con el objetivo de que nadie se quede atrás, que este tipo de ayudas tienen unos plazos para la presentación de solicitudes. En caso de que el solicitante no hubiese sido beneficiario del programa BENACTIVA 2020, tendrá 10 días hábiles para presentar la documentación a partir del siguiente día a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (viernes, 22 de octubre). Tras su finalización, se publicará un nuevo anuncio dando un plazo de 5 días hábiles para la presentación de solicitudes a aquellos solicitantes que recibiesen ayudas en la convocatoria 2020.

Desde la Concejalía de Hacienda quieren responder a las declaraciones remitidas en la jornada de hoy por parte del concejal del Partido Popular, José Manuel Salvador que ha calificado la publicación de las bases BENACTIVA 2021 como ‘una tomadura de pelo’: “Lo único que pretende el PP desde la mentira demostrable es sembrar la desconfianza, el terror y el miedo en la ciudadanía para que no recuerden que durante la pasada crisis (2007-2015) cuando gobernaba el PP no dieron ninguna ayuda ni subvención a las PYMES y autónomos de la ciudad, no dieron ni un solo euro”.

“Lo único que hicieron fue duplicar la deuda municipal y subir las tasas, precios públicos y los impuestos, entre ellos el del IBI, que subió un 9%. Por darles un dato comparativo a los concejales populares: el actual Gobierno Municipal ha librado ayudas y fondos para la gestión a PYMES, autónomos y personas en riesgo de exclusión social por una cantidad cercana a los 400.000 € mientras ellos dieron 0 € a esos colectivos” ha recordado la edil de hacienda. Desde el Ayuntamiento de Benavente queremos desmentir las acusaciones del concejal popular alegando que las bases del BENACTIVA 2021 no se encontraban publicadas cuando desde primera hora han estado disponibles en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Benavente mientras que en la página web municipal se han publicado a lo largo de la mañana tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por lo tanto, las ayudas BENACTIVA 2021 se encuentran ya a disposición de los benaventanos. Las ayudas que no se encuentran y no se encontraron en ningún momento a disposición de los ciudadanos de la ciudad fueron las ayudas que el gobierno popular en el que se encontraba el concejal José Manuel Salvador no concedió durante los años 2007-2015 en los que los benaventanos sufrieron una grave crisis económica.

