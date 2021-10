El PP acusa al Gobierno de "tomar el pelo a los zamoranos" por los plazos de la autovía A-62

El senador zamorano y presidente provincial del Partido Popular de Zamora, José María Barrios Tejero, ha preguntado hoy en el Senado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en qué año tiene previsto el Gobierno de PSOE, Podemos e Izquierda Unida que finalice la infraestructura de la autovía de la N-122 desde la capital zamorana hasta la frontera con Portugal al actual ritmo de inversión de los Presupuestos Generales del estado para el 2022.

Ante esta cuestión, la titular de Fomento ha sido incapaz de concretar los planos de finalización de esta infraestructura.

José María Barrios apuntó que el Gobierno de Sánchez y sus socios “no ha movido ni un solo papel en tres años”, y recordó que las previsiones del Gobierno anterior del Partido Popular eran que la obra estaría finalizada actualmente, para lo cual remitió a la ministra a leer el Boletín Oficial del Estado.

El senador zamorano añadió que “los vecinos portugueses ya tienen ejecutada toda la obra desde la frontera hasta Oporto y mientras tanto ustedes presupuestan 4 millones de euros para una obra de 370 millones”.

Por ello, José María Barrios señaló que a este ritmo inversor el Gobierno del PSOE, Podemos e Izquierda Unida tardará 92 años en concluir las obras de la autovía, es decir, en el año 2114.

“La cuenta es sencilla y es para ponerse la cara colorada señora ministra, por lo que no me extraña que no haya contestado a mi pregunta”, señaló Barrios, a lo que reseñó que “usted no tiene la culpa de los tres años de retraso, pero sí es responsable del Presupuesto del 2022”.

José María Barrios constató ante el Pleno del Senado que “a los zamoranos con el Gobierno socialista siempre nos va mal, tenemos mala suerte. En el 2021 cero euros de inversión, este año un poquito más”.

Al mismo tiempo, remarcó que las infraestructuras a Zamora siempre han llegado a mano de Gobiernos del Partido Popular.

“Ustedes se apuntan a las inauguraciones enseguida. Su antecesor, el señor Ábalos, inauguró la línea de AVE entre la capital zamorana y el límite con la provincia de Orense, pero se olvidó de que había una estación por medio que no podía poner en marcha y eso originaba grandes problemas a los zamoranos. Estación que inauguró usted a los pocos días de tomar posesión y que todos los zamoranos agradecimos, pero nos hubiera gustado que la hubieran llevado en coche hasta Otero de Sanabria para que hubiera visto el lamentable estado de la N-631 y, ya para su sorpresa, hubiera comprobado que para acceder a la estación lo tiene que hacer por un camino rural porque su ministerio no ha sido capaz de ejecutar en enlace con la N-525”.

José María Barrios expuso que “entiendo que no quiera contestar mi pregunta porque a mí en su lugar se me caería cara de vergüenza porque dentro de 92 años en Zamora solo quedarán lobos, a esos que protege su gobierno tanto y mucho más que a los ganaderos zamoranos”, para concluir preguntando a la ministra ¿Sabe usted qué le hemos hecho los zamoranos a su gobierno?”

Sigue los temas que te interesan