El PSOE recurre el convenio de bomberos entre la Diputación y Tierra de Aliste

El PSOE de Zamora ha hecho público su recurso de reposición al acuerdo del Pleno de 10 de Septiembre de 2021 sobre el Convenio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento entre la Diputación de Zamora, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de Zamora y la Mancomunidad Tierras de Aliste".

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Zamora Eduardo Folgado ha desgranado el contenido de un recurso de reposición que literalmente solicita: "Teniendo en cuenta que la elección del personal del parque de bomberos se realizará por la Mancomunidad Tierras de Aliste de forma totalmente ilícita y en contra de toda la normativa sobre la elección de funcionarios públicos, y que además incumple lo sentenciado por el Tribunal Supremo tal y como hemos señalado anteriormente, éste Grupo de Diputados presenta recurso de reposición para la impugnación del acuerdo del punto sexto del orden del día del Pleno celebrado en fecha 10 de septiembre de 2021, acordándose la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado".

En la exposición de motivos y fundamentaciones jurídicas el recurso de reposición se refiere a la normativa y jurisprudencia que señala que el "personal funcionario destinado a la extinción de incendios no es baladí, sino que se trata de una de las profesiones dentro del ámbito de las administraciones públicas más peligrosas y con mayor riesgo para la integridad física de las personas que optan por puestos de trabajo como la extinción de incendios, arriesgando sus vidas en beneficio de la seguridad del resto de los ciudadanos, por ello su elección debe ser si cabe todavía más ejemplarizante y totalmente lícita".

Y ha recordado Folgado en su intervención que "el 25,57% de la población del Medio rural, más de 64 localidades y núcleos de población y un total de 28.028 vecinos de pueblos de Tierra de Campos, Aliste, Alba, Toro y La Guareña son discriminados por la Diputación con respecto a otras comarcas que sí tienen Bomberos profesionales para protegerlos y garantizar su seguridad.

"En La Guareña, como en las comarcas de Aliste, Alba, Toro o Tierra de Campos, la Diputación está actuando de manera negligente porque no garantiza la seguridad frente a incendios en viviendas, industrias, comercios, negocios de hostelería, terrenos y explotaciones agrícolas, naves ganaderas, colegios, institutos, consultorios médicos, ayuntamientos, instalaciones municipales o accidentes de tráfico".

José Luis Vázquez: "Exigimos bomberos profesionales para el medio rural. La Junta y la Diputación discriminan a los pueblos de Zamora"

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, ha valorado de "valiente, honesta y de justicia" la presentación del recurso de reposición del PSOE en la Diputación Provincial por considerar que es una actuación que "en justicia corresponde, porque se trata de reivindicar la igualdad en Medio Rural a la prestación y a la garantía de una prestación de un servicio esencial, así calificado, no solo por la Ley de Protección ciudadana de 2007, sino también por nuestro propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León y al que tenemos derecho por la Constitución Española aquellos que vivimos y habitamos en el Medio Rural".

Vázquez ha subrayado que "estamos hablando de un derecho esencial que es el de la seguridad ciudadana, el de la protección de las personas, de los bienes y, también por supuesto de nuestro medio natural donde, desgraciadamente, hemos padecido a lo largo de este verano por el incendio de Navalacruz la visibilidad de la situación de precariedad en que se encuentra la garantía de un derecho esencial como es la protección ciudadana que nos hurta sistemáticamente la Junta de Castilla y León".

La Junta incumple los mandatos que ella misma se ha puesto en la Ley de 2007 y en el Estatuto de Autonomía y la propia Diputación Provincial que desde el año 1985 tenía la obligación de disponer del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios en el medio rural como administración competente y que lo ha venido hurtando a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos de Zamora, en complicidad y connivencia con la Junta de Castilla y León quien no ha habilitado las partidas para garantizar este servicio, pretendiendo hacerlo a través de asociaciones, de voluntarios y de otras entidades.

Todo ello no solamente en detrimento de la calidad del empleo y de la calidad del servicio. Los funcionarios públicos, que son los únicos que pueden prestar el servicio de Bomberos, igual que en la ciudad de Zamora el Parque de Bomberos está compuesto por funcionarios, en el resto de los pueblos de la provincia también tienen que ser funcionarios, como dicen las recientes sentencias de 2020. "No podemos imaginar que el médico o el maestro de nuestro pueblo en vez de ser funcionarios públicos habilitados fueran vecinos voluntariosos que tienen conocimientos o sabiduría para ejercer de maestros o médicos. No podemos poner en riesgo la seguridad de las personas y de los bienes, la seguridad de los propios voluntarios" ha incido el Viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León.

José Ignacio García Rubio: "El Consorcio es el cortijo de cuatro amigos. Los voluntarios no son voluntarios porque cobran y nadie sabe lo que cobran. No hay transparencia"

En esta línea se ha manifestado en su intervención el bombero del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios José Ignacio García Rubio, quien ha apoyado el recurso de reposición presentado por el PSOE recordado que el Parque de la Mancomunidad Tierras de Aliste ha encadenado convenios "con una figura que no existe como es el bombero voluntario o bombero voluntario profesional".

García Rubio ha calificado de "cortijo de cuatro amigos" el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y ha recordado que los "voluntarios no son voluntarios porque cobran, tienen una remuneración económica que solamente ellos saben, no hay transparencia ni de la Diputación, de d la Mancomunidad ni del Consorcio a la hora de los pagos a los supuestos voluntarios, que no pueden sustituir a los funcionarios que realizan su trabajo remunerado".

Jero Cantuche: "La Diputación tiene que destinar sus recursos a proteger a las personas y a los bienes, creando empleo profesional y de calidad"

El representante de Servicios Públicos de UGT de Zamora, Jerónimo Cantuche, también ha destacado la importancia de la presentación del recurso del Grupo de Diputados Socialistas informando de las cuatro denuncias que también UGT ha presentado.

Cantuche también ha recordado que la competencia exclusiva es de la Diputación y por tanto el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios tiene que dejar de existir porque incumple la Ley. Y también ha recordado que el personal del Consorcio debe proceder de la Diputación y que es la Diputación la que, teniendo las competencias en exclusiva, tiene que asumir el servicio.

"Crearemos empleo profesional, empleo de calidad, que para eso se tiene que dedicar el Presupuesto de la Diputación y los remanentes, para proteger a las personas y a los bienes de las personas. ¿Cómo van a venir empresas a Zamora si no se garantiza su seguridad?" ha concluido.

