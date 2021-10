Bartolomé, gerente del Ecyl: “La senda de la recuperación está abierta en Castilla y León"

El pasado 2 de diciembre el zamorano José Antonio Bartolomé se convertía en el nuevo gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), y abandonaba su puesto anterior como responsable de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Persona de confianza de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo desde su llegada al cargo, este profesor del IES Arribes de Sayago, en Bermillo de Sayago (Zamora) y que fue responsable de Acción Sindical y Prevención de Riesgos Laborales en CCOO Zamora, afronta una nueva etapa dentro de su actividad pública, con el objetivo de equiparar la formación de los trabajadores a las necesidades de las empresas.

¿Cómo ha sido su desembarco en el Ecyl?

Mi llegada se produce por la salida de Mila Sigüenza, que había realizado un magnífico trabajo durante dos años especialmente duros y, al final, decidió de forma personal retirarse. Tras eso, la consejera y el equipo decidieron que yo desempeñara ese cargo y me embarqué en esto dejando la Dirección General de Trabajo.

Ana Carlota Amigo ha confiado desde el primer momento en usted para formar su equipo en la Consejería de Empleo e Industria, ¿cómo se gestiona eso?

Reconozco que la consejera confía en mí. Esto es un plus de responsabilidad que hace que intente hacer todo lo mejor posible. Yo, desde luego, estoy muy agradecido.

¿Qué espera aportar al sistema de empleo de la Comunidad?

Principalmente trabajo y esfuerzo por el conjunto de los trabajadores y empresas de Castilla y León. Este equipo se está entregando en hacer que el Ecyl sea un sistema que dote de herramientas necesarias a las empresas y trabajadores para el fomento del empleo. Nosotros trabajamos muchas veces en líneas que no son muy conocidas y lo que tenemos que hacer es casar esa oferta y demanda en el mundo del empleo. Es lo que hemos venido haciendo en la última etapa de la Consejería. También creo que puedo aportar mi conocimiento y experiencia del mercado laboral desde otros ámbitos como puede ser la empresa privada o mi paso por los sindicatos. Por lo tanto, todo eso hace que se aporten diferentes visiones.

"Utilizaremos a los prospectores para elaborar un mapa de las necesidades que tiene el mercado laboral en Castilla y León"

¿Cuáles son esas actividades y líneas de trabajo menos conocidas del Ecyl?

Hay muchos programas que debemos sacar más a la luz y hacer que sean utilizados. A través de los prospectores que se han contratado, que creo que son uno de los grandes proyectos del Ecyl para el próximo año, decirles a las empresas que es lo que nosotros ofrecemos. Para que los prospectores reciban la información y nosotros podamos elaborar un mapa de las necesidades que tiene el mercado laboral en Castilla y León. También tenemos que mejorar nuestra capacidad de colocación profesional. Todo eso son elementos básicos, que unidos a mantener el diálogo social, porque suponen la aportación del conocimiento de las organizaciones sindicales y empresariales.

Pero ahora mismo creo que lo más importante es ser capaces, a través de la formación, de casar las necesidades de las empresas con la capacitación que tienen los trabajadores. No es muy razonable que tengamos más de 145.000 trabajadores desempleados y que existan sectores y empresas que nos digan que no encuentran los perfiles profesionales que necesitan. Hay que apostar por esa formación que permita a los trabajadores entrar en las empresas. Concretamente en Zamora destacaría dos casos que hemos visto recientemente: uno Moralejo Selección y otro Tecozam. El primero con un compromiso de contratación a través de la formación y el otro con el importante proyecto de crear un centro de formación para ser líderes en la enseñanza de trabajadores en la obra civil. Necesitamos ser mucho más dinámicos en aunar la oferta y la demanda.

¿Cuáles son las cuestiones más urgentes para mejorar del Ecyl?

El trabajo que tenemos que hacer es mantener los programas que ya tenemos y sobre todo darnos a conocer. Ahora mismo el elemento más importante que vamos a enfrentar es la negociación del Plan de Empleo y desarrollar todo lo que viene de los Fondos Europeos, que será fundamental este año y durante los dos próximos.

Como ha afirmado, tiene una experiencia dentro del mundo sindical, ¿le ha marcado a la hora de trabajar en el Ecyl y dentro de la Dirección de Trabajo de la Junta?

Me marca desde el momento en el que siempre he estado vinculado al mundo del trabajo. Mi trayectoria personal se divide en el mundo de la educación y en el trabajo. Claro que marca porque es a lo que me he dedicado y eso aporta una experiencia y cercanía en determinadas cuestiones, que en esta Consejería ha sido reconocido desde el minuto uno por el equipo que lo conforma. Hemos querido aunar un grupo de trabajo en el que existan diferentes experiencias y vivencias, y yo he aportado esa visión desde el mundo del sindicalismo, en el que estuve mucho tiempo. Eso nos permite trabajar con los sindicatos en el diálogo social proponiendo mejoras y respetando la ley, pero aportando nuevas ideas para poder mejorar.

¿Qué proyectos tiene pensados para mejorar la empleabilidad en la Comunidad?

Las medidas fundamentales son mejorar y actualizar las capacidades de los trabajadores, para cerrar la brecha entre los trabajadores altamente formados y aquellos que tienen una baja cualificación. Esa brecha crea serios problemas en el mercado laboral, por ello es necesario formar a los trabajadores para formar un equilibrio entre la oferta y la demanda.

¿Y por qué se ha dado esta problemática?

Se ha producido un desfase entre la capacidad de formación y la deriva real del mundo del trabajo. Ha llegado un momento en el que determinados sectores no resultaban atractivos, otros eran sectores refugio a los que se llegaba sin formación. Y ahora lo que está ocurriendo es una recolocación de las necesidades de las empresas, donde nos estamos encontrando una disfución entre la formación y las necesidades de estas.

Tras la crisis del COVID se teme una nueva precarización del empleo, sobre todo en sectores como la hostelería, ¿qué se puede hacer desde el Ecyl?

La creación del empleo en Castilla y León desde febrero del año pasado, que fue el momento más crudo de la pandemia, ha tenido una recuperación importante. Hemos tenido una subida del 14% en el empleo. La senda de la recuperación está abierta en Castilla y León y, aunque ha tenido un pequeño bajón este último mes, se está recuperando empleo. Lo que queremos hacer desde el Ecyl es ser capaces de generar empleo de calidad y eso se consigue teniendo gente formada y, sobre todo, que se vaya incorporando a sectores que tengan mayor valor añadido, donde se pueda generar una mayor productividad y unos mejores salarios.

Y en aquellos sectores donde la precarización es mayor, lo que tratamos de hacer es fomentar la formación para que los trabajadores tengan una mejor cualificación y sus condiciones sean mejores.

Usted conoce bien lo que es el vaciado de los pueblos ¿Qué se puede hacer desde el Ecyl para combatir la despoblación en estas zonas?

La despoblación es un problema que nosotros consideramos desde este equipo de gobierno como fundamental. La lucha la despoblación a través del empleo es muy importante y eso que no solo tiene que ver con el empleo, porque entran en juego más cuestiones, pero tenemos que conseguir que Castilla y León sea un lugar atractivo para la recepción de personas y sea una tierra de acogida y oportunidades. Nosotros hemos planteado diferentes programas para fomentar el empleo rural a través del apoyo de las entidades locales. A eso se dedica mucho dinero de los programas mixtos.

¿Qué podemos hacer para que los jóvenes deseen encontrar empleo aquí?

Para fomentar el empleo joven tenemos varios programas, como Jovel, donde se intenta que desde las administraciones locales se contrate gente joven; fomentamos también las prácticas no laborales, para que las empresas puedan conocer a estos jóvenes; los programas mixtos, que muchos de ellos están dedicados a ellos; el autoempleo; un programa de apoyo a la contratación a los investigadores menores de 35 años, etc. Por lo tanto, todas estas medidas trstan de paliar el empleo juvenil y que esos empleos se queden en Castilla y León.

Han sido dos años y medio muy movidos para usted. De diputado, a director general de Trabajo y ahora gerente del Ecyl. ¿Cómo ha sido?

Ha sido una experiencia personal muy importante pero sobre todo, ha sido una oportunidad de poder aportar allí donde me lo han permitido, primero los ciudadanos en el Congreso y luego donde la formación del gobierno de la Junta me ha requerido. Yo lo veo como una experiencia pero, sobre todo, como una oportunidad de mejorar nuestra Comunidad y nuestra provincia, y aportar allí donde creo que puedo saber algo. Estoy muy agradecido y cuando acabe esta etapa volveré a la docencia, que es mi profesión.

¿Volvería a presentarse como candidato al Congreso por Ciudadanos?

Estoy siempre a disposición de mi partido. Creo que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno de la Junta ha sido muy bueno y he podido participar de él. Si puedo echar una mano y ser candidato, estoy a disposición de Ciudadanos.

Pero es innegable que Ciudadanos está en una posición muy delicada.

Lo que es una cuestión innegable es que el espacio del centro liberal existe y muchos ciudadanos responden a ese pensamiento político. Y tendremos que trabajar para que Ciudadanos esté ahí y responda a ese reto. Así que como hay ciudadanos que están en ese pensamiento y solicitan una verdadera reforma de la sociedad, tendremos que trabajar que eso tenga su traslación en la política real.

Como me ha comentado hay muchos proyectos en marcha, ¿teme que una nueva moción de censura en marzo dé al traste con estos?

El equipo de gobierno está funcionando perfectamente. Es un gobierno de coalición y algo nuevo con dos partidos distintos, pero estamos trabajando bien. Hay una cuestión que está por encima de todo y es que el trabajo se basa en la lealtad. Han habido tensiones y situaciones complicadas ahora es verdad, pero se han solucionado y lo que nos ha permitido ver es que no hay ningún planteamiento ni programa alternativo por parte de la oposición.

