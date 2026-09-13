La suerte vuelve a sonreír a Valladolid: un premio de la BonoLoto deja miles de euros en Vallsur
Ha validado uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría en el sorteo de este sábado 12 de septiembre.
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Jornada de enhorabuena y fortuna en Valladolid. El sorteo de la BonoLoto celebrado este sábado ha dejado un importante pellizco en la capital del Pisuerga.
En concreto, un premio de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) ha sido validado en la Administración de Loterías nº 36, situada en el Centro Comercial Vallsur (Paseo de Zorrilla, 328).
El afortunado o afortunada que selló su boleto en el popular centro comercial vallisoletano se llevará un premio de 35.830 euros.
La combinación de números agraciada en el sorteo de este sábado ha sido la siguiente: 03 - 04 - 12 - 23 - 37 - 48. Número Complementario: 07 y el reintegro: 8
Cuatro acertantes de 2ª Categoría en toda España
En este sorteo de la BonoLoto se han registrado un total de cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría.
Además del boleto premiado en Valladolid, los otros tres han sido consignados en: Santoña (Cantabria): Administración nº 1 (C/ Cervantes, 5); Madrid: Administración nº 16 (C/ Barquillo, 10) y Los Desamparados - Orihuela (Alicante): Despacho Receptor nº 32.610 (C/ Nueva, 1).
En el sorteo de este sábado no han existido boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que el importe destinado a dicha categoría se acumula para el próximo sorteo de la BonoLoto, donde un único acertante de máxima categoría podría ganar un bote de 1.100.000 euros.