Óscar Puente e Irene Carvajal (Vox) se enzarzan por Lorca y la tauromaquia: “Lo matasteis por rojo y por maricón”

Los toros siempre son materia polémica ,y si de por medio, está el ministro Óscar Puente, fiel a su estilo, aún más.

El ministro de Transportes y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejala de Cultura, Irene Carvajal (Vox), han protagonizado un tremendo rifirrafe en X a cuenta de los toros y, especialmente, de la figura de Federico García Lorca.

El enfrentamiento comenzó después de que Carvajal compartiera imágenes relacionadas con la feria taurina y reivindicara la conocida frase de Lorca sobre la fiesta de los toros.

“La fiesta más culta que hay hoy en el mundo”, escribió la edil, reproduciendo las palabras que el poeta pronunció en una entrevista con el dibujante y periodista Luis Bagaría publicada en 1936 en el diario El Sol.

La referencia a Lorca parece que no gustó nada a Puente que como suele ser habitual en redes se lanzó directo al cuello.

El ministro reprochó a Carvajal y a la derecha española que reivindiquen al poeta y su relación con la tauromaquia mientras, según su acusación, se pretende ignorar la persecución que sufrió por sus ideas políticas y por su homosexualidad.

“Dos meses después lo matasteis por rojo y por maricón”, espetó Puente, que acusó a la derecha de protagonizar una “desvergüenza” al reivindicar a Lorca y tratar de apropiarse de su legado después de su asesinato.

Comentarios en X entre ambos. X

Unas frases que no han sido bien recibidas por los usuarios de X que han vuelto a criticar las palabras usadas y el estilo del que fuera alcalde de Valladolid.

Hay que recordar que el genial poeta afirmó que “los toros eran la fiesta más culta que hay hoy en el mundo” y los definió como “el drama puro” en el que la muerte aparecía rodeada de belleza. También se declaró admirador del torero Juan Belmonte.

La entrevista se produjo apenas dos meses antes del asesinato de Lorca, ocurrido en agosto de 1936, en los primeros compases de la Guerra Civil.

Carvajal responde y denuncia insultos y amenazas

Tras la primera respuesta de Puente, Carvajal volvió a utilizar X para defender su posición.

La teniente de alcalde aseguró haber recibido insultos y amenazas por defender la tauromaquia como hecho cultural y reivindicó su derecho a hacerlo en el marco de la libertad de expresión.

“A todos los violentos que me habéis insultado y amenazado por defender la tauromaquia como hecho cultural, en mi derecho a la libertad de expresión: vuestra VIOLENCIA os deslegitima para la defensa de NADA”, escribió.

Carvajal cerró el mensaje con una cita atribuida a Rubén Darío: “Ladran amigo Sancho, es señal que cabalgamos”.

El propio Puente mantuvo relación con la tauromaquia durante su etapa como alcalde de Valladolid.

El socialista se declaró entonces aficionado a los toros y fue abonado y espectador habitual de la plaza de toros de Valladolid.

En 2015, ya como alcalde, confirmó que dejaría de acudir a los festejos en representación institucional, aunque explicó que era aficionado “aunque cada vez menos”.

Y no es la primera vez en las últimas semanas que Carvajal mantiene un enfrentamiento público con un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

De Ana Redondo a Óscar Puente

El pasado mes de agosto, Carvajal protagonizó otro duro choque con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también vallisoletana, a raíz de las denuncias sobre presuntas agresiones sexuales a menores en Ceuta.

La dirigente municipal acusó entonces a Redondo de mantener un «doble rasero» y llegó a cuestionar públicamente su silencio ante las denuncias. El enfrentamiento alcanzó también al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el contexto de la crisis de Ceuta.