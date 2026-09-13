Una mujer aprovecha que limpiaba en la casa de un anciano para quitarle 1.410 euros con varios Bizum

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer de 44 años como presunta autora de un delito de estafa continuada a un hombre de 81 años con el que mantenía una relación de amistad.

La investigada se valió de la confianza depositada en ella y de la vulnerabilidad tecnológica del anciano para transferirse a su propia cuenta bancaria un total de 1.410 euros a través de la plataforma de pago móvil Bizum.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando la víctima acudió a las dependencias policiales de la Comisaría de Distrito de Valladolid - Delicias para interponer una denuncia tras percatarse de varios cargos ilegítimos en su cuenta.

A raíz de la denuncia, los investigadores del grupo de fraudes de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas correspondientes.

Tras el rastreo del dinero, se logró determinar que la beneficiaria de los envíos fraudulentos era una mujer de 44 años conocida del denunciante.

Según han informado fuentes policiales, la víctima y la presunta autora mantenían una relación de amistad desde hacía años.

La mujer, que se encontraba en una situación económica precaria, acudía de forma habitual al domicilio del anciano para ayudarlo en las labores del hogar a cambio de una contraprestación económica.

Valiéndose de esta cercanía, la arrestada utilizaba falsos pretextos para conseguir que el octogenario le prestara su teléfono móvil.

Una vez con el terminal en su poder, realizaba las transferencias a través de Bizum sin el conocimiento ni consentimiento del propietario.

De hecho, la víctima llegó a manifestar en su declaración que desconocía por completo el funcionamiento de este tipo de aplicaciones e ignoraba siquiera tener activado dicho servicio en su cuenta bancaria.

Puesta en libertad con cargos

Tras culminar la investigación e identificar plenamente a la sospechosa, agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención en la mañana del pasado viernes 11 de septiembre.

Posteriormente, tras ser oída en declaración en las dependencias policiales, la detenida quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

Las diligencias y los resultados de las investigaciones han sido remitidos al juzgado competente de Valladolid.