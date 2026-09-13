Dos jóvenes trasladadas al hospital tras "un mal uso" de un spray con gas pimienta en un autobús de Valladolid

Una joven fue identificada y tuvo que comparecer ante la Policía Nacional después de que utilizara de forma indebida un espray de gas pimienta que al parecer le había dado una amiga.

Esto afectó a otras dos chicas que tuvieron que ser atendidas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Aunque en un principio se pensó que se trataba de una agresión con gas pimienta, la Policía Nacional ha confirmado a este medio que se trató de un "uso indebido" por parte de una joven que se encontraba dentro del bus, justo antes de arrancar en la calle Doctrinos, en la capital vallisoletana.

El suceso se produjo en plenas ferias de Valladolid alrededor de las 03.04 horas, cuando la Sala de Operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando de que seis personas habían sufrido una agresión con gas pimienta mientras se encontraban en la citada parada de autobús.

Según estas mismas fuentes, una joven prestó un spray de gas pimienta a otra chica, que "con toda su inocencia" pero también "imprudencia" lo puso en funcionamiento dentro del propio bus.

Esto provocó que se tuviera que aplazar el trayecto y evacuar el transporte. Como consecuencia de esta situación, dos mujeres tuvieron que ser llevadas al hospital, aunque en todo momento se descarta la agresión, y se confirma un mal uso.

Un indicativo de la Policía Nacional se personó en el lugar e identificó a la autora de los hechos y puso en conocimiento de sus padres lo sucedido.

Además, tuvo que comparecer en comisaria por si su actuación pudiera conllevar algún tipo de responsabilidad. En el caso de que hubiera sido una agresión, precisaron las fuentes policiales, hubiera sido detenida por un presunto de delito de altercado o lesiones.

El aviso fue trasladado a la Policía Municipal de Valladolid, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó hasta el lugar dos ambulancias de soporte vital básico.

Finalmente, los servicios sanitarios atendieron a los afectados y determinaron el traslado de dos mujeres, de aproximadamente 25 y 30 años, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para recibir asistencia médica.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión ni sobre la identidad de la persona o personas responsables.