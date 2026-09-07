Tordesillas presenta a los grandes protagonistas de sus festejos taurinos a pocos días de las esperadas fiestas

Toro de la Vega de este año en la plaza de toros durante el desenjaule. Cedida

Tordesillas ya tiene nombres, hierros y protagonistas para sus festejos taurinos de 2026. La localidad vallisoletana encara la recta final antes de sus fiestas y lo hace después de haber celebrado uno de los actos que tradicionalmente despierta mayor expectación entre los aficionados: el desenjaule en la Plaza de Toros.

La cita sirvió para presentar una a una las reses y ganaderías que formarán parte de la programación taurina de las próximas fiestas, permitiendo al público conocer de cerca a algunos de los ejemplares que en apenas unos días recorrerán las calles y saltarán al ruedo tordesillano.

Los primeros en salir fueron los toros destinados al Concurso de Cortes, que este año contará con el Especial Desafío Ganadero del Campo Charro. Las ganaderías Aldeanueva, Cambronell Hermanos, Valdefresno, Rekagorri y Vellosino serán las encargadas de aportar las reses para este festejo.

Estos mismos ejemplares tendrán además una segunda responsabilidad durante las fiestas, ya que protagonizarán el encierro del lunes 14 de septiembre, llevando a las calles de Tordesillas el particular desafío entre los diferentes hierros.

Tras ellos llegó el turno de las ganaderías que participarán en los tradicionales encierros al estilo popular de la Villa, declarados de Interés Turístico Regional. Los aficionados pudieron conocer los ejemplares de Torrealba, Adolfo Martín y Astolfi, que serán también parte esencial de una programación que se encuentra ya a las puertas de su celebración.

El desenjaule permitió asimismo presentar las reses destinadas a los festejos que tendrán como escenario la Plaza de Toros.

La novillada picada contará con ejemplares de El Madroñal, mientras que la corrida de rejones tendrá como protagonista a la ganadería Soto de la Fuente.

Chaparrito’, protagonista del Toro del Cajón del domingo

Uno de los momentos más esperados de la tarde llegó con la salida de ‘Chaparrito’, el ejemplar elegido para protagonizar el Toro del Cajón del domingo 13 de septiembre.

El astado pertenece a la ganadería Adolfo Martín, está marcado con el número 11 y guarismo 1 y nació en abril de 2021.

De pelo cárdeno bragado meano y con la señal de hendido en ambas orejas, ‘Chaparrito’ será uno de los nombres propios de la jornada dominical y de unas fiestas que ya se vislumbran en el calendario.

Su presentación permitió a los aficionados conocer de primera mano a uno de los ejemplares que concentrará buena parte de las miradas durante uno de los días más esperados de la programación taurina.

‘Pajarraco’ y ‘Campanito’ ponen el broche al desenjaule

El tramo final de la cita estuvo reservado para dos de los toros que mayor expectación habían generado. Primero saltó al ruedo ‘Pajarraco’, el sobrero del Toro de la Vega, perteneciente a la ganadería Núñez del Cuvillo y marcado con el número 91 y guarismo 2.

Su comportamiento y temperamento durante su presencia en la plaza no pasaron desapercibidos entre los asistentes, antes de que llegara el momento culminante de la tarde.

Todas las miradas se centraron entonces en ‘Campanito’, el Toro de la Vega 2026, que puso el broche de oro a la presentación de los protagonistas de los festejos taurinos de este año.

El ejemplar, perteneciente a la ganadería Álvaro Núñez, está marcado con el número 37, es de pelo castaño, nació en enero de 2021 y tiene un peso de 585 kilogramos.

‘Campanito’ será el encargado de encabezar el tradicional encierro del Toro de la Vega el próximo 15 de septiembre, en el recorrido comprendido entre la calle San Antolín y el Prado del Zapardiel.

Con el desenjaule, Tordesillas ha dejado ya prácticamente al descubierto el cartel ganadero de sus fiestas. Los toros del Concurso de Cortes y del encierro del lunes, las reses de los encierros tradicionales y de los festejos de plaza y, finalmente, ‘Chaparrito’, ‘Pajarraco’ y ‘Campanito’ ya tienen nombre y destino.