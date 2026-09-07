La Diputación de Valladolid convoca una beca de 8.000 € para investigar la igualdad y la violencia de género

La Diputación de Valladolid ha informado que ha convocado una beca de investigación, dotada con 8.000 euros, para desarrollar un estudio diagnóstico sobre la igualdad y la violencia de género.

Estará centrado en la población joven de la provincia y dentro del marco del VII Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género 2023-2026.

Una convocatoria que busca, como objetivo, obtener un análisis “riguroso y actualizado” de la realidad de los jóvenes de la provincia que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Todo bajo una perspectiva territorial y transversal que permitía conocer sus percepciones y experiencias en materia de igualdad y violencia de género y facilitar, también, el diseño de futuras políticas públicas adaptadas a sus necesidades.

El estudio deberá abordar, de forma especial, la percepción de la igualdad y la violencia de género en las relaciones juveniles, incluidas las situaciones que se producen a través de medios digitales.

Además de aspectos como los roles y estereotipos de género, las discriminaciones, brechas formativas y laborales, el acceso a los recursos de igualdad o la identificación de factores de riesgo.

La investigación deberá permitir también detectar necesidades y carencias y formular recomendaciones y medidas de prevención, sensibilización e intervención, de manera que sus resultados puedan convertirse en una herramienta útil.

Con el fin de mejorar las políticas de igualdad y prevención de la violencia de género en la provincia.

Investigación vinculada a la realidad de los jóvenes

Van a poder participar personas individualmente o equipos de investigación que no hayan sido beneficiarios de la beca en las convocatorias de 2022 y 2024.

Los proyectos deberán incluir los objetivos de la investigación, su fundamentación, la metodología prevista, el diseño de la muestra centrado en la población juvenil, las técnicas de recogida y análisis de la información, los recursos necesarios y los indicadores para evaluar sus resultados.

La propuesta deberá incorporar además un cronograma de trabajo para el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2026 y el 15 de septiembre de 2027, así como una estimación de los costes de realización del proyecto.

Entre los criterios que tendrá en cuenta el jurado para seleccionar el trabajo figuran la importancia del objetivo elegido, la calidad del diseño metodológico, la viabilidad de la investigación y, especialmente, su vinculación con la provincia de Valladolid y la utilidad práctica de los resultados y propuestas de mejora.

Hasta el 21 de septiembre

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre de 2026, incluido.

Las personas o equipos interesados deberán presentar el proyecto de investigación junto con la documentación requerida a través del Registro Electrónico de la Diputación de Valladolid o por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente.

La beca está dotada con 8.000 euros, que se abonarán de forma fraccionada durante el desarrollo de la investigación: un 70 por ciento tras la selección del proyecto, un 20 por ciento tras la presentación de un informe intermedio y el 10 por ciento restante una vez finalizado y entregado el trabajo.

Con esta convocatoria, la Diputación de Valladolid refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género y el conocimiento de la realidad de los jóvenes de la provincia, apostando por la investigación como herramienta para diseñar políticas públicas más eficaces y ajustadas a las necesidades del medio rural.