Tordesillas presenta su cartel taurino para las fiestas con una novillada picada y corrida de rejones como grandes atractivos

El Ayuntamiento de Tordesillas ha presentado este viernes el cartel taurino de sus Fiestas Patronales 2026, una programación que “sitúa a la tradición taurina” como “uno de los principales ejes de las celebraciones” en honor a la Virgen de la Guía y la Virgen de la Peña.

En la puesta de largo de la mencionada programación han estado presentes el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, el concejal de Festejos, Miguel Ángel Posada y también la concejala de Turismo, Susana Santiago. Acompañados por los novilleros, Pedro Andrés y Cristian González.

Un programa que apuesta por dos festejos en la Plaza de Toros con una novillada con picadores, el lunes 14 de septiembre, y la corrida de rejones del miércoles 16 del mismo mes.

Se trata de dos citas que completan una programación taurina en la que también van a tener un protagonismo destacado los tradicionales encierros mixtos, el Toro de la Vega, los encierros urbanos y el concurso de cortes, además de diferentes festejos populares como el Toro del Alba.

La novillada con picadores, prevista para el 14 de septiembre a las 18:00 horas, contará con seis novillos de la ganadería El Madroñal y reunirá a Cristian González, Pedro Andrés e Ignacio Garibay. Se trata de una apuesta por el futuro de la tauromaquia, con tres novilleros que llegan a Tordesillas con trayectorias y perfiles diferentes, pero con el denominador común de encontrarse en una etapa decisiva de consolidación profesional.



Cristian González afronta la cita como uno de los nombres destacados del escalafón de novilleros de 2026. El salmantino acumula ya una importante experiencia con picadores y ha protagonizado una temporada de crecimiento, con actuaciones destacadas en diferentes plazas.

Junto a él estará Pedro Andrés, novillero vitoriano con experiencia en plazas de relevancia y que viene desarrollando una trayectoria de progresión dentro del escalafón. Completa la terna Ignacio Garibay, joven novillero mexicano formado en la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo” de Madrid y uno de los valores emergentes de su generación.

Una corrida de rejones y tres nombres destacados

Dos días después, el 16 de septiembre a las 18:00 horas, la Plaza de Toros de Tordesillas acogerá una corrida de rejones con toros de la ganadería Soto de la Fuente, con un cartel formado por Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

La presencia de estos tres rejoneadores constituye otro de los grandes atractivos del ciclo taurino de las fiestas. Sergio Galán aporta una dilatada trayectoria profesional y una amplia experiencia en las principales plazas del circuito taurino. La francesa Lea Vicens es uno de los nombres consolidados del rejoneo actual y una de las principales figuras de esta disciplina, con una trayectoria marcada por su presencia habitual en grandes ferias y plazas. Completa el cartel Sebastián Fernández, rejoneador granadino que representa a una generación más joven y que se ha consolidado en los últimos años como uno de los nombres habituales de los principales carteles de rejones.

La combinación de experiencia, consolidación y juventud convierte la corrida de rejones en una de las citas destacadas de las Fiestas Patronales de Tordesillas.

Los encierros, uno de los grandes símbolos de las fiestas

La programación taurina contempla uno de sus principales elementos de identidad, el tradicional festejo del Toro de la Vega, además de encierros mixtos los días 13, 14, 15, 16 y 17 de septiembre, que volverán a recorrer durante las fiestas el término municipal y las calles de Tordesillas.

El programa incorpora asimismo otros momentos vinculados a la tradición taurina local como el desenjaule del 6 de septiembre, el Toro del Alba, el encierro del sobrero del Toro de la Vega, la suelta del Toro del Cajón, el concurso de cortes, el encierro urbano previsto para el último día de las fiestas y diferentes festejos populares.



Los encierros constituyen además un importante atractivo turístico para la localidad y cuentan con el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, poniendo de manifiesto su arraigo y su relevancia dentro del patrimonio festivo de la localidad.



El Ayuntamiento destaca así el valor de estos festejos no solo desde el punto de vista de la tradición y la participación vecinal, sino también como elemento de promoción turística y de proyección exterior de Tordesillas.

Durante las fiestas, la localidad recibe a numerosos visitantes atraídos por una programación que combina patrimonio, cultura, tradiciones populares y tauromaquia.

Venta de entradas y abonos

La venta anticipada de entradas y abonos se realizará, a partir de este lunes, en el hall del Ayuntamiento de Tordesillas, mientras que durante los días de festejo también estará disponible la taquilla de la Plaza de Toros, una hora antes del comienzo de cada espectáculo.



La venta de abonos y entradas está prevista del 31 de agosto al 5 de septiembre, el 7 de septiembre y del 9 al 11 de septiembre, en horario de 09:00 a 13:00 horas, en el Ayuntamiento de Tordesillas. También se podrán adquirir una hora antes de los festejos en las taquillas de la plaza de toros.

Los precios de los abonos son de 42 euros para el abono general, 25 euros para el juvenil, 12 euros para el infantil y 32 euros para jubilados. El abono infantil corresponde a menores de entre 6 y 14 años, el juvenil a jóvenes de 15 a 17 años y el de jubilados a personas de 65 años o más.

En cuanto a las entradas individuales, la novillada con picadores tendrá un precio de 22 euros para adultos, mientras que la corrida de rejones tendrá un precio de 27 euros.



Además, se mantienen condiciones especiales para facilitar el acceso de los más jóvenes. Los menores de entre 6 y 17 años accederán gratuitamente a la novillada con picadores y a la corrida de rejones, mientras que los menores de 6 años, acompañados por un adulto, tendrán acceso gratuito a todos los festejos.

La propuesta taurina se completa con entradas para el desencajonamiento, el concurso de cortes, un festejo popular y el Gran Prix, manteniendo una oferta con diferentes modalidades y precios para facilitar el acceso de públicos de todas las edades.



Con este cartel, el Ayuntamiento de Tordesillas refuerza el carácter tradicional de sus Fiestas Patronales y consolida una programación taurina que combina la promoción de los nuevos valores de la tauromaquia, la presencia de figuras reconocidas del rejoneo y la continuidad de unos encierros que forman parte de la identidad festiva y turística de la Villa.

Las Fiestas Patronales 2026 volverán a convertir así a Tordesillas en punto de encuentro para vecinos, visitantes y aficionados, con una programación que mantiene vivas las tradiciones locales y que, al mismo tiempo, incorpora propuestas capaces de atraer a nuevos públicos y proyectar la imagen de la localidad dentro y fuera de Castilla y León.