El pueblo medieval ideal para disfrutar de sus fiestas en septiembre: un castillo del siglo XV, música y encierros únicos

Imagen de las fiestas de Medina del Campo en una edición anterior. Ayto Medina del Campo

Este próximo martes, 1 de septiembre, Medina del Campo (Valladolid) dará el inicio oficial a sus Ferias y Fiestas de San Antolín 2026. Unos días en los que esta villa de origen medieval se convierte en un destino ideal para visitarla y disfrutar de sus actividades y atractivos, entre ellos el Castillo de la Mota, con origen en el siglo XV.

Esta localidad de la comarca de Tierra de Pinares es una de las más pobladas de la provincia vallisoletana, con más de 20.000 habitantes. Sus fiestas están marcadas por un profundo arraigo cultural y tradicional, destacando sus encierros al estilo de la villa únicos que están declarados de Interés Turístico Nacional.

Las propuestas taurinas no se limitan únicamente a los encierros, sino que también cuentan con una corrida de alto nivel para la que este año contarán con nombres de referencia como Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Norte.

Actividades también en prefiestas

Los festejos arrancarán oficialmente el día 1 y se extenderán hasta el 8 de septiembre, pero antes, ya incluso desde este jueves, la villa cuenta con una variada programación de fiestas que acelera el ritmo del disfrute en Medina del Campo.

Por ejemplo, este jueves tendrá lugar un encierro de bueyes a las 18:00 horas y, seguidamente, se procederá al desenjaule de los novillos que tendrán el protagonismo en los encierros de San Antolín.

Una de las propuestas destacadas para estos días previos será el festival 'Dando la Mota'. Una iniciativa cultural que se celebra en un marco incomparable como es el propio Castillo de la Mota. Este viernes, 28 de agosto, el grupo vallisoletano Siloé se subirá al escenario, mientras que el sábado, día 29, será el turno de Mónica Naranjo.

El lunes, 31 de agosto, tendrá lugar uno de los momentos más especiales de estos días. A las 20:30 horas será la bajada de la bandera nacional a cargo de la peña 'Dukaticox', en un acto amenizado por la Batucada Timbalá.

Acto seguido, sobre las 21:00 horas, se proclamará a los guardeses, guardesas y damas de honor de las fiestas de San Antolín 2026 y la pronunciación del pregón a cargo de la Coordinadora de Peñas de Medina del Campo.

Ya para ese mismo día, la Plaza Mayor de la Hispanidad, que será el epicentro de la gran mayoría de las actividades durante las fiestas, acogerá a la macrodisco 'Exótica' a partir de las 23:00 horas.

1 de septiembre, día de San Antolín

La actividad ya no parará en Medina del Campo una vez se entre en el 1 de septiembre, día de San Antolín, con el arranque oficial de las fiestas.

Desde las 11:00 horas, la concentración de peñas comenzará su recorrido por las calles de la villa hasta llegar a la Plaza Mayor de la Hispanidad.

También habrá pasacalles de la Banda de la Escuela Municipal de Música y a las 11:50 horas se procederá a la colocación del pañuelo de San Antolín en el balcón principal del Ayuntamiento de Medina del Campo y, acto seguido, se hará lo propio con la bandera nacional en lo alto de la iglesia colegiata de San Antolín.

Esa misma mañana, a las 12:30 horas, tendrá lugar una de las actividades más destacadas de este año, el festival internacional de música con las actuaciones de Richy Vegas, Los del Lío, Color y Aaron Sevilla.

Una sesión de fuegos artificiales a partir de las 22:30 horas y la actuación de la famosa orquesta Panorama desde las 23:30 horas completan el inicio de estas fiestas.

El apartado taurino arrancará el miércoles, 2 de septiembre, con el primer encierro tradicional al estilo de la villa. Los novillos de la ganadería Isaías y Tulio Vázquez recorrerán las calles en este primer día de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Talavante, Emilio de Justo y Julio Norte también saldrán al ruedo este miércoles con la gran corrida de toros de la ganadería 'El Pilar'.

Para el jueves, 3 de septiembre, la programación destaca por la instalación en el parque infantil de un gran complejo de hinchables para los más pequeños. La XI Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle también arrancará este día su actividad.

El primer encierro urbano tendrá lugar a las 20:30 horas y, por la noche, será el turno de la XXIV edición del gran encierro ecológico en la calle carreras.

Las fiestas encararán el fin de semana a partir del viernes 4 de septiembre con el segundo encierro tradicional al estilo de la villa, un vermú amenizado con música, un tardeo con charanga, la XI Muestra de Teatro y Animación de Calle y la macrodiscoteca 'Fanática'.

El sábado, 5 de septiembre, llegará el turno del tercer encierro tradicional al estilo de la villa, de nuevo un vermú y tardeo, una bueyada infantil, el segundo encierro urbano y el concierto de Café Quijano en la Plaza Mayor de la Hispanidad.

La semana concluirá el domingo, 6 de septiembre, con el cuarto encierro al estilo de la villa, una comida para los socios de la Coordinadora de Peñas, una ruta Cucu-Batas con la charanga 'La Huevera de Cuéllar', el Gran Prix, el gran desfile de carrozas y la noche del guateke.

El penúltimo día, el lunes 7 de septiembre, es el turno para el III toro de cajón infantil y la verbena taurina, en lo que será también el día del disfraz.

Medina del Campo despedirá sus fiestas el martes, 8 de septiembre, con un desayuno tradicional, el quinto encierro al estilo de la villa, la II cagada del manso, los chiqui cabestros y una sesión de fuegos artificiales con pirotecnia Xaraiva.