El Villa de Simancas, campeón de la categoría femenina del VI Trofeo Diputación de Fútbol

El Villa de Simancas se proclamó campeón de la categoría femenina de la VI edición del Trofeo Diputación de Fútbol Diputación de Valladolid

El Villa de Simancas se ha proclamado campeón de la sexta edición del Trofeo Diputación de Fútbol Femenino tras imponerse al Real Valladolid en una disputada final celebrada este miércoles.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien acompañó a las futbolistas de ambos conjuntos en el choque definitivo que puso el cierre a la competición provincial.

El torneo contó en esta sexta edición con la participación del CD Parquesol, el Atlético de Laguna Lince, el CD Villa de Simancas y el Real Valladolid CF

La cita deportiva sirvió para visibilizar el avance y la consolidación de la disciplina en la provincia, respaldando el trabajo diario que realizan los clubes y las deportistas del territorio vallisoletano.

Tras la resolución del cuadro femenino, la competición provincial afronta este jueves la disputa de la final masculina dentro de la trigésimo segunda edición del torneo.

El título se lo jugarán el Atlético Tordesillas y el Betis C.F., en un cruce inédito en el historial del certamen que pondrá el punto final a la oferta futbolística estival impulsada por la institución provincial.