Juan, el alcalde socialista de un pequeño pueblo de Valladolid que con 91 años quiere repetir en 2027: “Yo espero llegar”

Alcaldes eternos que viven por y para su pueblo. Así es, el alcalde socialista de Rábano, Juan García Benito.

Tiene 91 años, pero ya piensa en las próximas elecciones municipales de 2027.

El regidor, uno de los más longevos de España, ha trasladado al secretario de Organización del PSOE de Valladolid, Francisco Ferreira, que cree que volverá a presentarse como candidato en los comicios de mayo de 2027.

Para entonces habrá cumplido los 92 años y, si revalida la Alcaldía, podría completar el siguiente mandato con 96. “Yo espero llegar”, deja claro.

La confesión se produce durante una visita de Ferreira a Rábano, una localidad de unos 170 habitantes situada en el Campo de Peñafiel.

El PSOE de Valladolid ha difundido en redes sociales un vídeo del encuentro, en el que ambos conversan sobre el futuro político del municipio y sobre las próximas elecciones, para las que los partidos tendrán que empezar a preparar sus listas en los próximos meses.

“En unos meses de nada tenemos que hacer listas”, le pregunta Ferreira al veterano regidor. “¿Qué vamos a hacer en Rábano?”, le pregunta. García Benito no duda demasiado en su respuesta: “Creo que me voy a presentar otra vez”.

El alcalde, que llegó por primera vez al cargo en 2007, conoce bien los vaivenes de la política municipal.

Después de varios años al frente del Ayuntamiento, dejó paso durante cuatro años a otro compañero de partido. En 2023 regresó a la Alcaldía y afronta ahora su cuarto mandato.

Con 91 años, Juan, el alcalde de Rábano, quiere volver a presentarse en 2027. ❤️🌹



Porque no hay edad para tener ilusión, compromiso y ganas de trabajar por tu pueblo. ✊🏻 pic.twitter.com/Tm3r3AMPnt — PSOE VALLADOLID (@psoevalladolid) August 14, 2026

A sus 91 años, lejos de plantearse la retirada, García Benito reivindica precisamente la posibilidad de seguir dedicándose a la vida pública mientras se encuentre en condiciones para hacerlo.

“Es una gran satisfacción a esta edad estar de alcalde y presentarte de alcalde siempre que tengas la cabeza en condiciones para seguir adelante”, afirma en el vídeo.

El regidor de Rábano aprovecha la conversación para lanzar una reivindicación dirigida especialmente a quienes, como él, han superado ya la edad de jubilación: “Animo a todo el mundo, aunque sea mayor, que siga para adelante”.

Si finalmente concurre a las elecciones de mayo de 2027, García Benito se enfrentará a las urnas con 92 años. Y, de resultar elegido, podría permanecer al frente de Rábano hasta los 96, convertido en uno de los alcaldes más longevos del país.

Para él, la explicación de su continuidad también tiene un componente político. García Benito defiende las siglas bajo las que ha ejercido la Alcaldía y considera que el PSOE es “donde mejor se pueden hacer las cosas para todo el mundo”.