La Diputación de Valladolid destina dos millones de euros a la mejora de caminos rurales en 221 municipios de la provincia

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta la convocatoria para la mejora y conservación de caminos agrícolas, que cuenta con una inversión de dos millones de euros, este miércoles Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado la nueva convocatoria de ayudas destinada a la mejora y conservación de los caminos agrícolas de los municipios de la provincia con una población no superior a 20.000 habitantes.

Ello después de que la Comisión Informativa de Asistencia y Cooperación a Municipios haya dictaminado favorablemente esta línea de ayudas, que deberá recibir la aprobación definitiva del Pleno de la Diputación.

La convocatoria, dotada con dos millones de euros permitirá a los ayuntamientos beneficiarios financiar el 100% de las obras de mejora y conservación de sus caminos agrícolas.

El presidente ha subrayado que "nuestros caminos rurales constituyen un elemento estructural de comunicación esencial para el desarrollo actual y futuro del medio rural".

Y ha señalado que estas infraestructuras "precisan de un mantenimiento y acondicionamiento para que puedan seguir cumpliendo con sus funciones de contribuir al aumento de la competitividad agraria y forestal".

También para "facilitar la accesibilidad y vertebración del territorio y permitir un acceso fácil y rápido a las explotaciones agrarias, instalaciones agroindustriales o de turismo rural".

El presidente ha recordado que esta convocatoria se suma a otra línea de ayudas similar, aprobada en julio de 2024 y dotada con 3,2 millones de euros, para el mismo fin, por lo que la Diputación de Valladolid habrá destinado más de cinco millones de euros al acondicionamiento de caminos rurales en tan solo dos años.

"Con esta nueva convocatoria de dos millones de euros, la Diputación de Valladolid vuelve a demostrar con hechos que estar al lado de los alcaldes, de los agricultores y ganaderos, y de nuestros vecinos significa cuidar el territorio", ha afirmado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha añadido que "mantener nuestros caminos en buenas condiciones es sinónimo de seguridad, de competitividad para nuestro campo y de futuro para nuestros pueblos".

Nueva convocatoria 2026

El programa está destinado a la mejora y conservación de caminos agrícolas que constituyan rutas alternativas a las vías generales de la provincia, que tengan un claro interés para la extracción de productos agrícolas como cereales, remolacha y madera, entre otros y que contribuyan a crear o mejorar las infraestructuras básicas locales.

Quedan excluidos aquellos caminos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen las reparaciones puntuales en caminos, como el saneo de blandones, roderas y zonas de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular.

También los trabajos de mantenimiento y conservación mediante rasanteo, reperfilado, riego, compactación del firme y repaso de cunetas, así como el hormigonado del acceso del camino al municipio o a una carretera en una superficie aproximada de 50 metros cuadrados.

Tres grupos

Además, para garantizar la equidad y la distribución justa de estos dos millones de euros entre los municipios solicitantes, las bases de la convocatoria aplican un criterio de generalidad distributiva basado en la extensión del término municipal, dividiendo a las localidades en tres grupos.

El primero para municipios con una extensión superior a 100 kilómetros cuadrados, en los que se incluyen 8 municipios de la provincia, con una cuantía de ayuda en torno a los 12.500 euros.

El segundo grupo, en el que se incluyen 34 municipios con una superficie entre 50 y 100 kilómetros, con una ayuda de 10.310 euros.

Y, por último, el tercer grupo, en el que se incluyen 179 municipios con una extensión inferior a 50 kilómetros cuadrados, con una aportación de 8.650 euros. En total 221 municipios de la provincia se beneficiarán de esta ayuda.

En caso de que estas cuantías no agoten el crédito disponible, el remanente se repartirá de forma proporcional entre los beneficiarios.

Toda la tramitación se realizará de forma electrónica, con el objetivo de simplificar el proceso para los ayuntamientos.

Los consistorios podrán presentar la documentación hasta el 1 de octubre de 2026.

A partir de ese momento, los municipios beneficiarios dispondrán de un año para acometer las obras en los caminos de su término municipal que consideren prioritarios o que se encuentren en peor estado de conservación, con plazo de ejecución y justificación hasta el 30 de septiembre de 2027.