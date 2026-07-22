Un municipio de Valladolid estrena un nuevo parque canino con casi 8.000 metros cuadrados y abierto 24 horas

Imagen del nuevo parque canino en Arroyo de la Encomienda. Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha abierto hoy las puertas del nuevo parque canino de Doña Juana, el sexto del municipio y el de mayor tamaño, con cerca de 8.000 metros cuadrados de superficie.

Además, es el primero que estará abierto las 24 horas del día.

La intervención se ha llevado a cabo al norte del IESO de Arroyo de la Encomienda, entre su aparcamiento y la autovía A-62, en una pradera de propiedad municipal con una longitud total de 350 metros de largo y 23 de ancho, de modo que el espacio dedicado al parque canino ocupará 7.973 metros cuadrados.

Es también la primera área de recreo canino que dedica una zona exclusiva para los perros pequeños; cuenta con un espacio al suroeste con 618 metros cuadrados de superficie.

El proyecto ha conservado y mejorado la calidad de la pradera existente, pero también se ha incluido la plantación de una pradera rústica en las zonas sin vegetación. Los árboles se han conservado en su práctica totalidad, ampliándose la zona de sombra con la plantación de otros 25.

Además, se han instalado quince bancos, tres papeleras aptas para la recogida de residuos caninos y tres fuentes de agua potable especiales para perros, así como una zona con juegos caninos, tipo ‘agility’.