Dani, experto en orientación con solo 15 años, hace historia en el Campeonato de Europa: gana dos oros y un bronce

De izquierda a derecha: Juan Esteban alcalde de Portillo, Miguel Guerra presidente del CDP-O, Daniel Sanz bicampeón de Europa y bronce en relevos, Gerardo Sanz técnico de orientación del CDP-O. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Daniel Sanz Vicario tiene solo 15 años. Cumplirá 16 el próximo 27 de julio. Vallisoletano de nacimiento y viviendo en Portillo, está federado con el Club Deportivo de Orientación Portillo (CDPO) de Valladolid.

El joven ha protagonizado una actuación histórica en el Campeonato de Europa de categorías cadete-juvenil de Orientación (EYOC, European Youth Orienteering Championship) disputado entre los días 25 y 27 de junio en Eslovenia.

Allí conquistó un total de dos medallas de oro y una de bronce, un hito sin precedentes para la orientación española.

El EYOC reúne a las mejores promesas europeas de las categorías cadete y juvenil y consta de tres pruebas: sprint, distancia larga y relevos. En esta ocasión se dieron cita un total de 438 jóvenes orientadores y orientadoras procedentes de 34 países.

En la categoría M16, Sanz se proclamó campeón de Europa en la prueba sprint, logrando la medalla de oro en la primera jornada de una carrera rápida y técnica que se celebró en las calles de la localidad eslovena de Nova Gorica.

Al día siguiente volvió a subir a lo más alto del podio al imponerse también en la prueba de distancia larga que transcurrió por los bosques de Lokve, firmando así un espectacular doblete continental.

La competición concluyó con la prueba de relevos, en la que Sanz, formando equipo con sus compañeros de la selección española Carlit Tölkkö y Bruno Fuente (quienes ya habían destacado en la prueba de distancia larga con sendos top 10), consiguió la medalla de bronce, lo que supone la primera medalla para un equipo de relevos español en un EYOC.

Con este resultado, Daniel Sanz completa un campeonato excepcional y se convierte en el primer orientador español de la historia en sumar dos oros en las pruebas individuales y tres medallas en total en una misma edición del EYOC, un logro que marca un antes y un después para la orientación nacional.

Además, la excelente actuación del conjunto de la selección española permitió a España finalizar en la sexta posición de la clasificación general por países, igualando así su mejor resultado histórico en este campeonato.

Para el Ayuntamiento de Portillo y para el CDPO, este éxito supone “un motivo de enorme orgullo que reconoce el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de Sanz, así como el crecimiento que está experimentando la orientación española en las categorías de formación”, destacan desde el consistorio de la localidad vallisoletana.