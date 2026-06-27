El instituto de Valladolid con la mejor nota (9,88) de la PAU 2026: “Buscamos que el alumno llegue lo más lejos posible”

Montserrat Flores, directora del IES Arca Real, en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con Montserrat Flores Adeva en su despacho. Ella es la directora del IES Arca Real que se ubica en el barrio de Las Delicias y que ha conseguido el logro de obtener, en este año 2026, la mejor nota de la PAU en Valladolid.

Todo gracias a Irene Senovilla, una joven de 18 años que consiguió una nota de 9,88 y que, como aseguraba a este periódico, quería “hacer Física” en el futuro porque “le apasionan las matemáticas”.

“El secreto es que buscamos que el alumno llegue lo más lejos posible”, asegura la directora de un centro que cuenta con una gran oferta académica y por el que han pasado, este año, un total de 800 alumnos.

Los 78 profesores también trabajan duro para triunfar y dar a los alumnos las nociones que necesitan para hacerlo.

Montse y el IES Arca Real

“Me defino como una profesora de secundaria y de inglés. Una persona positiva, alegre, empática y a la que le gusta ir por la vida con una sonrisa y buen humor”, asegura, en declaraciones a este periódico, Montserrat Flores Adeva.

Ella es la directora del IES Arca Real. Tiene 56 años y nació en Palencia, aunque lleva toda la vida en Valladolid. Está al frente del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria desde hace tres años y nos abre la puerta de su despacho tras conseguir, con la ayuda de Irene Senovilla y ese 9,88, ser el instituto con la mejor nota de la PAU 2026 en Valladolid.

“Es complicado ser directora. Conlleva mucha responsabilidad y horas de trabajo. Sumo siete años como profesora en este centro, tres de los cuales como directora. Pese a ello, noticias como la de Irene motivan para seguir mirando al futuro con optimismo”, nos cuenta.

Montserrat abre las puertas de su despacho a este periódico para explicar que el instituto “abrió sus puertas en el año 1990 y que tiene un total de 36 años de vida”. Es “el más joven de los tres centros públicos” con los que cuenta el barrio de Las Delicias.

“Es un centro en el que hay un muy buen ambiente. Es familiar y cuenta con mucha diversidad, pero el clima de convivencia es muy bueno”, asegura.

Imagen del exterior del IES Arca Real en Valladolid.

El centro y 800 alumnos

El centro educativo cuenta con una amplia oferta académica. La ESO, el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, el de Ciencias y Tecnologías y también el General. Además, cuentan con Ciclo Formativo de Grado Básico de Informática de Oficina.

También un Grado Medio de Gestión Administrativa, tanto presencial como virtual, y dos Ciclos Formativos de Grado Superior en Asistencia a la Dirección, este solo en modalidad presencial y Administración y Finanzas en ambas modalidades, presencial y online.

Cuentan, además, con un Curso de Especialización que va dirigido a alumnos con el título de Grado Superior. Este curso es Redacción de Contenidos Digitales para Marketing y Ventas.

También con sección bilingüe en la ESO en español e inglés.

“En la ESO hemos contado este curso con 185 alumnos, 120 en Bachillerato, 140 en Ciclos Formativos presenciales y 360 en modalidad virtual. Un total de 800 alumnos”, apunta orgullosa la directora.

El alumnado, como el barrio, es diverso en lo que tiene que ver con la procedencia y también con el nivel socioeconómico.

“Hoy en día, la mayoría de los centros, tanto de barrio como en el centro de la ciudad, cuentan con un alumnado numeroso de procedencia extranjera. Esto añade complejidad, pero enriquece la vida del instituto. Muchos buenos resultados de la PAU y Bachillerato son de este alumnado extranjero. Eso también hay que ponerlo en valor”, añade la Montserrat Flores.

Mejor nota de la PAU 2026 en Valladolid

En el IES Arca Real profesores de Bachillerato y todos los del centro están “muy contentos” tras recibir la noticia de que “se convertían en el instituto de Valladolid con mejor nota de la PAU 2026”. Lo recibieron con “gran satisfacción”.

Montserrat Flores atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en su despacho.

“Es la guinda al trabajo que realizamos o que venimos realizando durante muchos años. Llevábamos bastantes cursos con buenos resultados en la PAU, pero lo que ha hecho Irene de conseguir la mejor nota en Valladolid en este 2026 nunca lo habíamos logrado”, apunta la directora.

En segundo de Bachillerato en el centro, este año, había un total de 51 alumnos, divididos en dos grupos. En la convocatoria ordinaria se presentaron un total de 24 a las pruebas de acceso a la universidad y solo suspendió uno. Fruto del trabajo bien hecho.

Una dedicación por sus alumnos, por parte del profesorado, que cuenta con muchas horas de dedicación.

La preparación

“Durante el Bachillerato, de forma general, buscamos que los estudiantes desarrollen hábitos y capacidades y adquieran los conocimientos necesarios para afrontar con garantías los estudios superiores, ya sea en un grado superior de FP o en un grado universitario. Queremos ayudarlos y guiarlos para que maduren a nivel académico y personal”, explica la directora y también docente.

En el segundo curso de Bachillerato se enfocan en preparar las pruebas de la PAU porque son conscientes de que muchos necesitarán una nota alta para entrar en los estudios que quieren. Lo hacen realizando exámenes de años anteriores y ejercicios similares a los de las pruebas de acceso.

Además de esta preparación, estrictamente académica, el departamento de orientación, tutores y jefatura de estudios hablan con ellos para trabajar la gestión de sus emociones y que esos nervios, miedos y agobios no pasen mella, dándoles consejos para organizar el tiempo y mejorar el rendimiento.

Llegar lo más lejos posible

“El secreto es que buscamos que el alumno llegue lo más lejos posible. Una parte de nuestro alumnado tiene una situación complicada, pero queremos que todos estén motivados, puedan titular y construir un futuro. Y si conseguimos estos resultados excelentes, mejor”, apunta la directora.

Nuestra entrevistada no duda en asegurar que el caso de Irene “es extraordinario” y que “el mérito es suyo” pero añade que “ha habido un grupo de profesores que ha estado detrás que ha hecho también un excelente trabajo”.

“Contamos en el centro con un total de 78 profesores. Me gustaría destacar que todos están muy implicados y a disposición de los alumnos. Que los grupos no sean numerosos también facilita el ambiente familiar y cercano y que podamos estar más pendientes de todos ellos. También es encomiable el papel del Departamento de Orientación”, señala.

Imagen del cartel del instituto.

El presente y futuro

La directora del IES Arca Real afirma que el “presente es complejo” porque “hay que atender a la diversidad cada vez más presente” y también “al aumento de los requerimientos burocráticos y los cambios en la sociedad” pero logros como este les “da fuerza para continuar”.

“El futuro lo veo igual de complejo. En nuestro barrio hay otros dos centros públicos como son el IES Delicias y el IES Ramón y Cajal que nos repartimos el alumnado de la zona. Hay que trabajar duro para que elijan el nuestro”, apunta nuestra protagonista.

De momento, desde el centro siguen trabajando para que el año que viene los resultados vuelvan a ser tan buenos en la PAU 2027.

“Queremos seguir siendo un buen ejemplo de educación pública de barrio y de calidad”, finaliza.