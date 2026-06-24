El pueblo perfecto para disfrutar del verano en Castilla y León conquista a King África: "Peñafiel es la bomba"

Con la naturalidad que siempre le ha caracterizado, Alan Duffy, más conocido como King África, explicaba antes de iniciar la presentación algunas de las bondades turística de Peñafiel. Una villa con la que desde este 24 junio colabora pero que ya conocía previamente muy bien.

"Tiene playa, río...". Dijo King África, antes de la presentación. "Tiene vino", precisaba la concejala de Turismo y diputada de Cultura, Yolanda Burgoa. Y así se podrían seguir enumerando los incontables atractivos de la localidad.

Por eso, el Ayuntamiento de Peñafiel ha lanzado una innovadora campaña turística para promocionar todo lo que tiene que ofrecer la villa para esta época estival. Y lo hace con uno de las voces más autorizadas del verano, como es King África.

Bajo el lema 'EsPeñafiel, el pueblo del verano', Yolanda Burgoa, King África y el alcalde del municipio, Roberto Díez, han presentado este miércoles, 24 de junio, la campaña ante los medios de comunicación en el Salón de Recepciones del Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid.

La iniciativa consta de una serie de vídeos, tanto en televisión como en redes sociales, que están protagonizados por un King África que busca transmitir la imagen de una villa dinámica, acogedora, divertida y repleta de experiencias.

Paralelamente, en colaboración con la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, se distribuirán por distintos establecimientos de la provincia pegatinas-posavasos personalizados con el nombre de la campaña y un código QR que conducirá al canal de YouTube del Ayuntamiento de Peñafiel donde se ha colgado el vídeo promocional.

Asimismo, los potenciales visitantes podrán descubrir en este mismo canal "información turística y promocional que se va a ir lanzando estos meses", tal y como ha explicado el propio Roberto Díez.

La diputada de Cultura y también concejala de Peñafiel ha querido ensalzar la villa como un destino "turístico de referencia" en la provincia. Que, además, este año contará con el estatus de destino del verano con el beneplácito del "mejor embajador que tenemos" en Valladolid.

Durante su intervención, Roberto Díez ha explicado que, en los meses estivales, el turismo de interior es "muy complicado para su promoción". Por eso, desde Peñafiel han pretendido "mostrar la patita y hacer un guiño a que durante el verano también tiene recursos trascendentales".

La campaña aúna "sinergias" de un municipio con "multitud de actividades culturales y las fiestas patronales" en los próximos meses con "un artista que ha sido uno de los más populares, internacionalmente conocido, por las canciones del verano, especialmente por 'La Bomba'".

La finalidad principal es "sorprender y trasladar a todos los destinatarios" con una campaña en la que, además, han colaborado y participado altruistamente algunos de los vecinos de la localidad.

"Además, la música de la propia campaña es novedosa", ha añadido Díez, haciendo referencia a las canciones que acompañan al vídeo obra del propio King África (La Bomba) y una colaboración lanzada junto a Verónica Romero y que es ya todo un éxito en Spotify desde su primer día de lanzamiento.

Peñafiel se presenta así como una "villa turística" que es capaz de atraer 100.000 visitantes al año, con una oferta "muy completa, donde conjugamos todos los recursos".

Precisamente, durante este verano se pondrá en marcha la nueva Oficina de Turismo Municipal y el Centro Turístico tras la restauración del convento de San Pablo y una inversión de 1,5 millones de euros.

El pueblo, por otro lado, ha sido reconocido como uno de los 10 mejores destinos en España para National Geographic y está entre las 52 localidades recomendadas a nivel mundial por el New York Times.

Para Díez, Peñafiel "reúne requisitos enogastronómicos y naturales para considerarse interesante para este verano".

Por su parte, King África ha reconocido que ha participado en la campaña para "hacer un poco más grande a Peñafiel" y ha reconocido que él ha vivido en ciudades como Nueva York, Madrid o Barcelona, "pero no hay nada como volver al pueblo".

Sobre la villa destaca su comida, su vino, su patrimonio, pero también otros recursos como la fauna autóctona.

25 aniversario

La colaboración entre el Ayuntamiento de Peñafiel y King África coincide, además, un año después del 25 aniversario del fenómeno musical de 'La Bomba', uno de los grandes hits del verano. Precisamente, el pasado 2025 se cumplió también la efeméride temporal en algunos de los principales recursos museísticos y culturales de la villa.

Es el caso del Museo Provincial del Vino, la Casa de la Ribera o el Museo de Arte Sacro, espacios que se estrenaron a finales del siglo XX y que han contribuido a posicionar a Peñafiel como un referente turístico en la Comunidad.

Situada en la cuna de la Ribera del Duero, la zona vitivinícola conocida como la Milla de Oro del Vino, la villa combina patrimonio, cultura, enogastronomía y naturaleza en su oferta.

Hoteles de cuatro estrellas, numerosas bodegas, alojamientos turísticos y establecimientos de referencia reconocidos a nivel nacional e internacional, incluidos restaurantes distinguidos por la Guía Michelin, dan respuesta a las necesidades y demandas de los visitantes.

Cabe recordar que ACEVIN ha reconocido al pueblo como el Mejor Municipio Enoturístico de España, una distinción que se suma a otras como el segundo mejor pueblo del país para descubrir en familia.

Destaca también por sus fiestas patronales, El Chúndara, que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de agosto y son consideradas como la segunda fiesta de pueblo más popular de España.