Nuevo caos en el AVE entre Valladolid y Madrid por una avería: tres horas de retraso y grandes colas

Colas en la estación de tren de Valladolid por culpa de la incidencia. Cedida

Sin novedad en la oficina. Los trenes de Alta Velocidad entre Valladolid, Segovia y Madrid han vuelto a registrar problemas este martes 23 de junio.

La circulación ferroviaria ha permanecido suspendida desde primera hora de la mañana debido a una incidencia en el suministro eléctrico, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su cuenta oficial en la red social X.

La incidencia se produjo alrededor de las 7.00 horas. En un primer mensaje, Adif comunicó que "debido a una falta de suministro eléctrico entre Valladolid-Campo Grande y Bifurcación Canal Duero se encuentra interrumpida la circulación en el tramo de alta velocidad Valladolid-Segovia", añadiendo que se estaba trabajando para resolver el problema "a la mayor brevedad posible".

Horas después, el gestor ferroviario informó de la recuperación de la tensión eléctrica en la cabecera sur de la estación de Valladolid-Campo Grande, lo que permitió reanudar la circulación de los trenes entre Valladolid y Madrid.

Posteriormente, Adif señaló que "los trenes de alta velocidad Madrid-Valladolid van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos", mientras los técnicos continúan trabajando para solventar completamente la incidencia.

La avería ha provocado importantes molestias entre los viajeros, muchos de los cuales han mostrado su malestar a través de las redes sociales. Hasta el punto de que ha tenido que acudir incluso agentes de la Policía Nacional.

En las imágenes compartidas por los usuarios pueden observarse largas colas en estaciones y andenes, así como acumulación de pasajeros a la espera de información sobre sus trenes.

No es la primera vez que los usuarios de la línea de Alta Velocidad que conecta Valladolid con Madrid sufren problemas de este tipo pese a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se encarga de decir que este medio “vive su mejor momento”.

En los últimos meses se han sucedido diversas incidencias técnicas, averías y retrasos que han generado numerosas críticas por parte de los viajeros habituales, especialmente entre quienes utilizan el servicio por motivos laborales.

Aunque la circulación ya ha comenzado a normalizarse, los retrasos continúan afectando a numerosos trenes durante la jornada de este martes y viajeros que han visto cómo este retraso afectaba a su inicio de vacaciones, citas médicas o acudir al trabajo a la capital.