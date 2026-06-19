Tordesillas inyecta más presupuesto al desfile de faroles y tramita su declaración como fiesta de interés regional

Reunión del Ayuntamiento de Tordesillas con la Mesa de las Peñas

El Ayuntamiento de Tordesillas ha anunciado los cambios y mejoras en el Concurso y Desfile de Faroles, enmarcado en las celebraciones en honor a la Virgen de la Peña y de la Guía.

Tras mantener encuentros de trabajo con la Mesa del Farol y la Mesa de las Peñas, el equipo de gobierno liderado por Miguel Ángel Oliveira ha concretado una fuerte apuesta presupuestaria y logística para potenciar la participación y realzar el valor artístico de esta arraigada tradición local.

La principal novedad radica en el apartado económico. El Consistorio ha aprobado elevar en 100 euros la subvención directa que recibe cada grupo para la construcción y diseño de sus obras, pasando de los 500 euros anteriores a los 600 euros actuales.

Paralelamente, la dotación de los galardones experimenta una subida notable: el primer clasificado se llevará 2.000 euros, el segundo obtendrá 1.600 euros, el tercer clasificado ganará 1.200 euros y se repartirán cuatro premios de 800 euros, dos de 600 euros y un premio accésit.

Oliveira ha justificado este esfuerzo financiero en la tendencia al crecimiento que ya experimentó el certamen el año pasado, buscando consolidar ese repunte de participación.

El incremento de faroles participantes ha obligado también a reformular los espacios del concurso.

La tradicional exposición de los trabajos mudará su localización, dejando las Casas del Tratado para instalarse en el patio del Centro de Día, un recinto mucho más amplio que facilitará las deliberaciones del jurado, el cual accederá minutos antes de la votación.

Asimismo, la gran exhibición pública del sábado de fiestas (de 12:00 a 14:00 horas) se extenderá por toda la Plaza Mayor, donde se eliminarán por completo las terrazas de hostelería para otorgar la máxima visibilidad y espacio a las obras.

Respecto al funcionamiento del jurado, se ha acordado que estará compuesto íntegramente por personas foráneas para garantizar la objetividad, implantando un sistema de votación a segunda vuelta.

Además, en el acta del fallo se identificará con nombre y apellidos al pintor de cada farol, buscando reconocer la valía de los creadores locales dada la repercusión mediática de la cita.

Como broche institucional, el Ayuntamiento ha avanzado que ya ha iniciado formalmente los trámites administrativos para que la festividad sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Por otra parte, la Mesa de las Peñas abordó también un cambio logístico obligatorio de cara al cierre de las patronales.

La legislación actual impide lanzar espectáculos pirotécnicos desde la playa del río Duero, su ubicación tradicional.

Tras recibir la negativa del Ministerio de Transportes para utilizar el aparcamiento de vialidad invernal (en la N-VI con la VA-405) por restricciones de uso, el Consistorio ha puesto sobre la mesa un nuevo emplazamiento en el entorno de la calle Gutiérrez Mellado.

El Ayuntamiento se encuentra únicamente a la espera del visto bueno definitivo del propietario de los terrenos para oficializar la nueva zona de lanzamiento.