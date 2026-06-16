Nuevo macrooperativo en Arroyo: desmantelan 20 enganches ilegales de luz y agua en pisos de la Sareb

Nuevo operativo de la Guardia Civil y la Policía Local contra el fraude en el suministro de agua y luz en Arroyovereda

Una veintena de agentes de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda y de la Guardia Civil de Valladolid han desplegado este martes un nuevo operativo conjunto en la comunidad de Arroyovereda para combatir el fraude de agua y electricidad.

La intervención, que se inició a primera hora de la mañana tras una denuncia previa, se ha saldado con la detección de hasta 20 enganches ilegales a los suministros.

Localizados en su totalidad en viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El despliegue policial se concentró en la calle Narciso Monturiol, donde los agentes coordinaron sus esfuerzos para garantizar la seguridad del personal técnico de las empresas gestoras de agua y electricidad.

El acompañamiento de las fuerzas de seguridad resultó clave para que los operarios pudieran proceder a la desconexión de todas las acometidas fraudulentas sin que se registraran problemas de orden público.

Durante el exhaustivo control, los técnicos descubrieron un total de 15 enganches ilegales de agua —además de constatar otros siete casos de impago reiterado de facturas— y cinco conexiones clandestinas a la red eléctrica.

De forma paralela a los cortes de suministro, las patrullas procedieron a la identificación de los moradores de los inmuebles afectados por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico y de agua.

Las investigaciones policiales se centran ahora en estas personas, entre las cuales se encuentran inquilinos que disponen de un contrato oficial de 'alquiler Sareb'.

La propia sociedad estatal ha advertido de que la confirmación de este delito conllevará de forma automática la cancelación de los contratos de arrendamiento y la ejecución del correspondiente desahucio.