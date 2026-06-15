Álvaro (51), músico y profesor, de un pueblo gastronómico a Madrid con canal de YouTube: “Aumentan los suscriptores”

Álvaro Carretero Santiago nació en Matapozuelos hace 51 años. Es licenciado en Historia y Ciencias Musicales y, en la actualidad, imparte clase en un instituto de Educación Secundaria y Bachillerato de la localidad de Móstoles (Madrid). Desde el año 2000 vive en tierras madrileñas y suma 26 años como docente.

Nuestro entrevistado es además un profesional del órgano. Es, sin lugar a dudas, el instrumento que ha marcado su vida y que ama. Cuando habla de él, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, se deja entrever esa gran pasión.

“Soy autor de un videocast en YouTube sobre el órgano, sus compositores y su música. Aumentan los suscriptores, día a día”, asegura.

Charlamos con él de la Asociación Cultural Organaria, de su actividad y de muchas cosas más.

Su vida

“Me defino como una persona sencilla. Entusiasta y amante de mi familia, de mi trabajo y también de mis orígenes”, asegura, en declaraciones a este periódico, Álvaro Carretero Santiago.

Nuestro protagonista tiene 51 años y es natural del municipio vallisoletano de Matapozuelos, y recuerda su infancia en el pueblo “con mucho cariño y nostalgia”.

“Cuando era pequeño no tenía claro lo que quería ser de mayor. Sí que mostré una inclinación y preferencia por el mundo de la música desde muy niño, pero nunca pensé que me iba a dedicar a ella profesionalmente”, confiesa el vallisoletano.

Nuestro entrevistado es licenciado en Historia y Ciencias Musicales y es profesor de piano y de órgano. Suma 26 años en el mundo de la docencia y ha impartido clase en municipios madrileños a lo largo de su carrera como Pozuelo de Alarcón, Fuenlabrada o Móstoles.

Además de ser un gran apasionado de la música, también se define como gran lector, amante de la fotografía, de los viajes y el arte.

Dedicarse a lo que le gusta

“Viví en Matapozuelos hasta los 25 años. Estudié en Valladolid, en la Universidad de Filosofía y Letras y en el Conservatorio Profesional de Música. A partir del año 2000, me trasladé a vivir a la Comunidad de Madrid”, añade nuestro entrevistado.

Profesor de música en Madrid, organista, musicólogo, compositor y director de coro, Álvaro no duda en afirmar que “tiene la suerte de dedicarse a lo que le gusta”.

“Soy profesor de secundaria y doy clase de música en el IES Rayuela, de Móstoles, un centro especializado en Artes Escénicas. El trabajo diario como docente es muy intenso, ya que en dicho centro se potencian de una forma relevante las actividades musicales”, añade el docente.

A pesar de haber desarrollado su vida profesional en Madrid, Álvaro mantiene un fuerte vínculo con su pueblo, Matapozuelos, que frecuenta muy a menudo.

Otra imagen de Álvaro Carretero Santiago. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Organaria

“En el año 2003 fundamos en Castilla y León la Asociación Cultural Organaria, de ámbito regional, cuyos objetivos son, entre otros, promover la música de órgano y la recuperación y puesta en valor de los órganos históricos de nuestra región”, añade nuestro protagonista.

A través de dicha asociación han creado un inventario, que está disponible a través de su página web en la que se encuentran registrados todos los órganos que existen en la comunidad en la actualidad. Son muchos los instrumentos que a día de hoy se conservan, especialmente en las provincias de Valladolid y Palencia.

“Otra de las actividades de la asociación es la organización de ciclos de conciertos en diferentes provincias de Castilla y León. Además, desde hace dieciocho años impartimos el Curso Nacional de Organistas Litúrgicos, del que soy profesor de acompañamiento, armonía e interpretación”, añade.

El órgano y YouTube

“Desde muy pequeño, sentí una especial atracción por la música en general, y en particular por la del órgano. Su sonoridad me ha acompañado a lo largo de mi vida, y se ha convertido en un vínculo muy directo con mis raíces.”, asegura nuestro entrevistado.

Álvaro también siente una especial vocación por la divulgación, que desarrolla en su faceta como intérprete en los conciertos del Realejo que se celebran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Tiene, además, un canal de YouTube en el que es autor de un videocast sobre órgano.

Nuestro entrevistado finaliza asegurando que “quiere seguir manteniendo sus raíces y el contacto con Matapozuelos”. Afirma que su felicidad radica en "continuar formándose en aquello que más le apasiona: la música”.