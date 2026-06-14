Cayetana Álvarez de Toledo, de pregonera a enamorarse de un pueblo de Valladolid: “Los españoles no nos odiamos”

La diputada en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido la encargada de inaugurar, este sábado 13 de junio, el XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos.

Tras ello, y en sus redes sociales, la diputada ha ensalzado todo el valor de la actividad que se celebra en la localidad vallisoletana a través de sus redes sociales.

“Pregonera, y casi cetrera, en Villalón de Campos. Un mercado comarcal sin interrupción desde 1250. El mercado es lo contrario del muro, lo contrario del repliegue y la sospecha”, ha asegurado Álvarez de Toledo.

La diputada del PP ha añadido que “en un mercado uno se acerca al otro, mira lo que ha hecho, conversa y pacta” en un “gesto elemental tan antiguo y tan humano” que es la “base del orden liberal y la convivencia”.

“Por eso este acto tiene un sentido político profundo. Porque desafía una de las grandes mentiras que circulan hoy España: que estamos condenados al enfrentamiento. No. Los españoles no nos odiamos. No somos esa caricatura agria, polarizada y cainita que algunos quieren imponernos”, ha apuntado a través de Instagram.

Afirmando que España es “una trama de afectos y de confianza” y también “una arquitectura solidaria levantada desde abajo” y que se fundamenta en ir de “familia a familia, pueblo a pueblo y plaza a plaza” desde hace siglos.

“España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Claro que tenemos diferencias. Pero una nación no es la ausencia de conflicto. Una nación es la voluntad de resolverlo juntos. Esto es lo que celebramos hoy aquí: la certeza de que nos necesitamos unos a otros”, ha finalizado.

Todo, agradeciendo al alcalde de Villalón y senador por el PP, José Ángel Alonso, la invitación para haber sido la pregonera del evento.