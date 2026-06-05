Dia anuncia la apertura de su tercera tienda en Medina del Campo, con descuentos del 25% durante el primer mes

Dia ha anunciado la apertura de su tercera tienda en Medina del Campo (Valladolid), un movimiento con el que avanzan en su misión de consolidar el modelo proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en la provincia pucelana.

El nuevo supermercado se ubica en la calle Claudio Moyano, 4, de la localidad medinense. El modelo de negocio pretende acercar al público una compra fácil, completa y asequible para todos los vecinos del municipio.

El establecimiento recién estrenado este viernes, 5 de junio, cuenta con una sala de venta de 510 metros cuadrados y un surtido formado por alrededor de 4.900 referencias.

El cliente tendrá así libertad para elegir entre productos Dia de "máxima calidad y principales marcas de fabricante", según han destacado desde la compañía.

La apertura de esta tienda implica alcanzar las 54 establecimientos Dia en la provincia de Valladolid y más de 200 en Castilla y León. Un hito que afianza el modelo de proximidad de la empresa en la provincia.

Con esta apertura, Dia da un paso más en la consolidación del modelo de proximidad en Castilla y León y refleja la apuesta de la empresa por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local.

De esta manera, la tienda tendrá 10 empleados, tres de ellos de nueva contratación. Además, con la finalidad de estar cada día más cerca de sus clientes, los vecinos del barrio disfrutarán de descuentos del 25% en fruta, verdura, panadería y bollería durante el primer mes de apertura.

Por otro lado, los clientes del Club Dia se beneficiarán de un 5% de descuento en todas las compras durante cuatro semanas, que se acumulará en el monedero 'Wallet' de la aplicación. El horario de apertura será de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 horas.