Zaratán explota de alegría y vive un pregón mágico en sus esperadas fiestas del Corpus 2026: las Vallkirias emocionan

“Las Fiestas de la Octava del Corpus Christi son tradición, reencuentro. Una fecha que marca el inicio del verano, felicidad, color, festividad, cultura… no se podría definir con una única palabra, pero sí con el sentimiento del que hablo, de la felicidad”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Roberto Migallón, alcalde de Zaratán.

Del 4 al 8 de junio la diversión está asegurada en la localidad vallisoletana con decenas de actividades en un completo programa elaborado por el Ayuntamiento de Zaratán en el que el consistorio ha querido “acordarse de todas las edades”.

“Son cinco días de absoluta diversión. Lo que más emoción me provoca es que, durante estos días, las calles están repletas de gente y de música. Nuestros bares están llenos y las peñas dan color a cada rincón del pueblo”, añade el primer edil.

En la tarde de este jueves, 4 de junio, el municipio vallisoletano se ha llenado de fiesta con calles abarrotadas y mucha diversión.

El desfile de peñas y el pregón

“Todo comienza con ese desfile de peñas y con la recogida de las Reinas y Galanes, figura muy importante y de tradición en nuestro municipio”, nos cuenta Roberto Migallón, y así ha sido.

A las 19:00 horas de la tarde ha arrancado ese desfile de disfraces y peñas que ha estado amenizado por la Charanga Sonido Ibérico y se ha ido recogiendo a los diferentes Galanes y Reinas por sus domicilios en la localidad.

Todo hasta que a las 20:30 horas se ha desarrollado la presentación de las fiestas y la proclamación de Reinas y Galanes de las Fiestas. El alcalde ha saludado, al igual que también lo ha hecho el concejal de Festejos y la Asociación de Peñas Villa de Zaratán hasta que ha llegado el pregón a cargo de Vallkirias del Pisuerga.

“Desde finales del año pasado teníamos claro que tenían que ser ellas y no lo dudaron ni un segundo. Lo aceptaron sin ningún problema. Estas guerreras representan fuerza, lucha, deportividad y solidaridad”, afirma el primer edil hablando de las protagonistas.

Añade que el “orgullo de contar en Zaratán con ellas es inmenso” y que por ello “merecían ser las protagonistas” afirmando que “echan de menos a Sonia, otra Vallkiria que hace poco nos dejó”.

Cristina, Mabel, Begoña y el pregón de Vallkirias

A eso de las 20:30 han tomado la palabra Cristina, Mabel y Begoña, tres vecinas del pueblo y tres Vallkirias que han sido las protagonistas en el pregón para dar comienzo a las Fiestas del Corpus Christi 2026 en Zaratán.

“Aunque algunas personas ya nos presente como veteranas del pregón, tras haber tenido el privilegio de iniciar las fiestas de Valladolid, os aseguramos que estamos mucho más nerviosas”, ha afirmado Cristina, la primera en tomar la palabra.

Justo después de agradecer al Ayuntamiento de Zaratán y a la corporación municipal por pensar en ellas para ofrecer el pregón.

Porque para ellas “una cosa es hablar delante de mucha gente y otra muy distinta hacerlo delante de tu pueblo y de vecinos con los que te cruzas cada día” y con las que “compartes vida, recuerdos y tantos momentos importantes”, ha añadido Cristina.

“Nosotras estamos más acostumbradas a remar, a entrenamientos bajo la lluvia, el frío o el viento”, ha apuntado Cristina antes de dar paso a Mabel para continuar con el precioso pregón.

Todo antes de explicar quiénes son las Vallkirias Pisuerga, una asociación de mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama y que practican una modalidad de piragüismo que se llama barco dragón.

“Aquí encontramos apoyo cuando más lo necesitábamos. Amistad en los momentos difíciles y una fuerza que, muchas veces, ni sabíamos que teníamos. En un barco dragón nadie rema sola, si una se cansa, las demás empujan, si una duda, las demás animan y si una cae, todas ayudan a levantarla. Quizás por eso, este deporte nos enseñó tanto sobre la vida”, ha apuntado Mabel.

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Emotividad y recuerdo a Sonia

Las Vallkirias han emocionado a los presentes. Gracias a su práctica deportiva “siguieron adelante incluso cuando parecía imposible” y celebraron “cada pequeño paso” para “valorar el tiempo, los abrazos, las risas y la suerte de compartir el camino con personas buenas”, ha apuntado Mabel.

“Pensándolo bien, también nos enseñó algo que tiene mucho que ver con Zaratán. El municipio se parece un poco a barco dragón. Un montón de personas diferentes, cada una con su historia, pero avanzando juntas y haciendo comunidad”, ha asegurado la segunda de las Vallkirias en tomar la palabra.

Y es que, para ellas y como han asegurado durante el pregón, Zaratán “hace tiempo que dejó de ser solo el lugar donde vivimos para convertirse en nuestro hogar”, ha comenzado afirmando Begoña.

“Aquí han nacido nuestros hijos, aquí hemos construido nuestras familias y aquí hemos encontrado algo que cada vez es más difícil de conservar: un pueblo que sigue teniendo alma de pueblo”, ha añadido Begoña.

Municipios donde “una sale a comprar el pan y siempre termina parándose a hablar con alguien” o “donde las calles se llenan de nombres conocidos”.

“Porque dicen que uno es de donde nace. Pero a veces la vida te demuestra que también se puede ser de donde te abrazan. Y hoy, aquí, hay alguien a quien sentimos especialmente cerca”, ha añadido.

Cristina, Mabel y Begoña han tenido un recuerdo para Sonia, su compañera y amiga fallecida en 2024 que “luchó con una fuerza inmensa” y que “sigue acompañándonos en cada palada, abrazo y recuerdo”.

“Porque hay personas que nunca dejan de remar a tu lado cuando han dejado huella en el corazón. Sonia, este pregón también es por ti y por todas aquellas mujeres que se reconocen en nuestra historia, nuestra lucha y nuestra fuerza”, ha afirmado Begoña.

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¡Viva Zaratán!

“Precisamente por todo lo vivido, hoy queremos celebrar más que nunca. Celebrar la vida. Celebrar a nuestra gente. Celebrar los reencuentros, las peñas, las sobremesas eternas, las verbenas, las risas y esa alegría que hace que durante unos días todo el pueblo lata al mismo ritmo”, han añadido Cristina primero y Mabel después.

Las Vallkirias del Pisuerga han animado a vecinos y vecinas de Zaratán a “salir a la calle, disfrutar, bailar y abrazar mucho” y también a “cuidar unos de otros para vivir estas fiestas con la intensidad con la que se viven las cosas importantes”.

“Hemos aprendido que la vida pasa demasiado rápido y que cada momento compartido merece la pena. Si algo sabemos las Vallkirias es que cuando un pueblo entero rema unido, no hay corriente capaz de detenerlo”, ha concluido Begoña.

Todo antes del típico: “¡Felices Fiestas del Corpus Christi 2026!” y del “¡Viva Zaratán!”, que las tres han gritado como colofón final.

Cinco días de fiesta sin límite

“En cada rincón va a haber música y baile. No puedo quedarme con nada en concreto, pero, para mí, un momento con mucho sentimiento es la procesión del domingo. La alfombra que realizan los voluntarios de la parroquia es espectacular y provoca mucha emoción en todos nosotros”, añade el alcalde.

Unas jornadas festivas en las que la diversión va a ser la protagonista con propuestas para elegir y disfrutar en un entorno mágico como es la localidad pucelana.

“Solo deseo que las fiestas transcurran en la más absoluta normalidad. Que seamos responsables y disfrutemos con moderación. Pido respeto y comprensión”, finaliza Roberto Migallón.