Valladolid convierte 8 de sus pueblos en una pasarela artística: 13 vestidos lienzo que descubren el patrimonio

Presentación de 'Escenario Rural de Castilla y León: la provincia de Valladolid viste su patrimonio', que llevará a 8 localidades el desfile de 13 vestidos lienzo de Rosana Largo

Entre el 6 de junio y el 25 de julio, ocho pueblos de Valladolid convertirán algunos de sus espacios más emblemáticos en una gran pasarela artística, donde 13 vestidos lienzo de Rosana Largo descubrirán a vecinos y visitantes el patrimonio provincial.

El programa 'Escenario Rural de Castilla y León: la provincia de Valladolid viste su patrimonio', promovido por la Diputación, "devuelve a su casa" las creaciones de Rosana Largo, que durante estos meses ha iniciado una amplia promoción en el exterior que comenzó en el mes de enero en la Plaza Callao de Madrid.

La iniciativa, que contempla ocho desfiles en los distintos municipios, ha sido presentada este jueves por la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, quien ha estado acompañada por los alcaldes de las localidades participantes y dos representantes del cuarteto de saxofones.

Junto a ella también ha estado la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez.

Los pueblos que recibirán los 13 vestidos lienzo de Rosana Largo son Simancas, Tordesillas, Olmedo, Rueda, Peñafiel, Medina de Rioseco, Montealegre de Campos y Urueña.

Unas creaciones que abordan no solo el patrimonio material de la provincia de Valladolid, sino que también exponen la Semana Santa, el astroturismo y la historia, coincidiendo con el quinto centenario del nacimiento de Felipe II, precisamente, en el Palacio Pimentel, sede de la institución provincial y escenario donde se ha presentado la actividad.

"Ya hicimos esta promoción en el exterior y ahora la hemos convertido en cultura", ha destacado Burgoa, quien ha explicado que el objetivo de estos desfiles es que "los vecinos conozcan que son escenarios únicos".

Los ocho pueblos participantes acogerán "desfiles artísticos multidisciplinares", donde el arte, la historia y la identidad rural se dan la mano a través de los vestidos lienzos concebidos por Rosana Largo.

La propuesta se completa con una actuación musical a cargo del cuarteto de saxofones y los actos estarán presentados por Paco de Benito, quien impartirá una introducción "divulgativa para que todos podamos conocer más nuestro territorio a través de arte en movimiento".

El alcalde de Urueña, Francisco Rodríguez, en representación del resto de localidades, ha subrayado el "enorme potencial" de este proyecto, del que fueron conscientes desde que arrancó con las actividades promocionales lejos de la provincia de Valladolid.

Para el primer edil, la iniciativa es una apuesta "por acercar la cultura al medio rural de una forma innovadora, creativa y diferente". "Formar parte supone una magnífica oportunidad para seguir demostrando que el medio rural puede ser un espacio de oportunidad", ha añadido.

Con el objetivo de hacerlo realidad, la aportación de la Junta de Castilla y León a la iniciativa asciende a alrededor de 59.000 euros. Todos los desfiles serán a partir de las 20:30 horas y son públicos, estando abiertos a todo aquel que quiera asistir.

Los desfiles y escenarios que tendrán lugar a partir del próximo 6 de junio serán los siguientes:

- 6 de junio: Archivo General de Simancas

- 7 de junio: Plaza Mayor de Tordesillas

- 13 de junio: Corrala del Palacio del Caballero de Olmedo

- 4 de julio: Ermita del Cristo de las Batallas de Rueda

- 11 de julio: Plaza del Coso de Peñafiel

- 17 de julio: Rúa Mayor de Medina de Rioseco

- 24 de julio: Castillo de Montealegre de Campos

- 25 de julio: Travesía de la Laguna de Urueña