Más de 200 invitaciones y un documental: el Museo de la Ciencia y Aquavall celebran el Día del Medio Ambiente

El Museo de la Ciencia de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura y Aquavall celebran, un año más, el Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride que tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio.

De esta forma y gracias a la colaboración de Aquavall, el Museo de la Ciencia repartirá a partir del viernes 5 de junio, desde las 15:00h, 200 invitaciones para visitar el Museo al completo.

Las entradas podrán disfrutarse, en los horarios habituales de apertura, desde el momento de su adquisición hasta el 21 de junio de 2026 y permitirán visitar, de forma gratuita, el Planetario, la Casa del Río, las exposiciones temporales y la exposición permanente del Museo.

Cada adulto podrá recoger un máximo de 2 invitaciones y se entregarán por riguroso orden de llegada a la recepción del Museo.

Por otro lado, el viernes 5 de junio, a las 19 h, el Auditorio del Museo acogerá la proyección del documental 'El hombre que amaba a los lobos'.

Esta película descubre la figura del fallecido Luis Mariano Barrientos, considerado un pionero en el estudio del lobo ibérico en la meseta cerealista.

Su labor resultó fundamental para la conservación de las poblaciones de lobos esteparios, que aún hoy perviven en los territorios que él tanto defendió.

Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio en el que participarán Raúl Barrientos, hijo de Luis Mariano Barrientos, e Iván Serrano, fotógrafo de naturaleza y miembro del grupo de Seguimiento de Fauna Silvestre GSFS.