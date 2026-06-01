Aquavall invertirá 811.000 euros en un bombeo gemelo para asegurar el agua a los 25.000 vecinos de Parquesol

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha autorizado hoy a Aquavall la contratación de las obras de un sistema de bombeo alternativo para el barrio de Parquesol. Esta actuación es la más urgente de un paquete de cuatro inversiones que suman más de 5 millones de euros y que la empresa pública municipal ha puesto en marcha para modernizar el ciclo urbano del agua en la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, explicó que aunque en el consejo de administración ya se detallaron inversiones globales por valor de casi 10 millones de euros, la aprobación de hoy de la Junta de Gobierno era necesaria al tratarse de contratos que superan los 600.000 euros.

Respecto a Parquesol, el concejal destacó que se van a invertir más de 800.000 euros exactamente 811.123 euros con un plazo de ejecución de nueve meses.

García Pellitero justificó la urgencia de esta obra por las características geográficas del barrio, que se encuentra en un punto elevado de la ciudad donde el agua debe subirse por bombeo para que luego baje por gravedad a las viviendas.

Desde el origen del barrio solo se dispone de un único sistema, por lo que este proyecto consistirá en construir un bombeo gemelo y paralelo al existente.

De este modo, en caso de avería, se garantizará el suministro a los más de 25.000 vecinos de Parquesol, con una capacidad para entregar caudales variables de hasta 620 metros cúbicos por hora y puntas de 800.

El concejal transmitió tranquilidad a los residentes al asegurar que las obras se ejecutarán en una pequeña parte de una zona verde situada en la entrada del barrio, frente al centro Miguel Delibes, por lo que no generarán problemas a los vecinos.

Nuevas oficinas en Huerta de Rey

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha autorizado la construcción de un edificio de oficinas y garaje en la calle Trilla número 2, en las instalaciones de la estación potabilizadora de Las Eras. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 3,2 millones de euros, cuantía que el concejal espera que se reduzca ligeramente con las bajas que ofrezcan las empresas en el proceso de adjudicación.

La previsión municipal es que el inmueble esté disponible a finales de 2027, contando con que el plazo de ejecución es de doce meses.

Esta infraestructura unificará todos los servicios administrativos de Aquavall en una parcela propia, lo que pondrá fin a la dispersión actual del personal en locales arrendados que obligan a licitar su ocupación cada cinco años.

García Pellitero destacó que la medida supondrá un importante ahorro en los altos alquileres que se llevan pagando durante muchos años, tanto en la etapa privada de la empresa como en sus diferentes fases públicas, suponiendo además un paso decisivo hacia la estabilidad y consolidación de la entidad.

El tercero de los contratos autorizados se centra en el suministro de contadores de agua fría, dividido en cuatro lotes según el tipo y tamaño de los aparatos, con un presupuesto de 1,03 millones de euros anuales durante dos años prorrogables.

Esta contratación permitirá renovar aproximadamente 12.000 contadores al año de forma totalmente gratuita para los usuarios, cumpliendo así con la normativa que obliga a retirar los aparatos de medida con más de doce años de antigüedad, al tiempo que se mejora el rendimiento de la red y se reducen los errores de lectura y facturación.

A esto se suma un cuarto contrato aprobado para la gestión de los lodos de depuradora procedentes de tratamientos biológicos de la estación depuradora del Camino Viejo de Simancas.

El presupuesto es de unos 768.000 euros y una duración de 24 meses, el servicio incluye la retirada, transporte y gestión completa de las 32.000 toneladas anuales de lodos que se generan en el proceso de depuración de las aguas residuales de Valladolid.

Ozono, fuentes vandalizadas y el baño en el Pisuerga

A preguntas de los periodistas, García Pellitero confirmó la desactivación de la situación preventiva por niveles de ozono, que se ha prolongado durante casi diez días.

El concejal descartó modificar el plan de alerta actual porque el aviso se emite de forma preventiva al sobrepasar los 100 microgramos, un umbral que está por debajo de los 120 microgramos que marca la normativa.

Aseguró que los ciudadanos están informados en tiempo real a través de la web municipal y la aplicación Valladolid Aire y que estos niveles no suponen un riesgo elevado para la población general ni para las personas sensibles.

Respecto a las quejas vecinales por el mal funcionamiento de algunas fuentes de agua potable en la ciudad, el edil aclaró de forma tajante que no se trata de problemas de suministro sino de episodios constantes de vandalismo.

Pellitero lamentó el maltrato hacia estas infraestructuras, poniendo como ejemplo la fuente de la plaza de Santa Ana, que ha tenido que ser fijada con un bloque de hormigón en la base tras ser arrancada de cuajo a los dos días de su instalación, algo que genera un elevado gasto anual.

El Ayuntamiento mantiene un despliegue de más de 300 fuentes y hace un año aprobó un contrato para cambiar los pulsadores al suelo para evitar el robo de los grifos de latón y facilitar el mantenimiento invernal, aunque ahora los vándalos rompen las estructuras internas, lo que demora las reparaciones entre dos y tres semanas por la petición de repuestos. Por ello, recomendó a los vecinos que utilicen el teléfono 010 o el número gratuito de averías de Aquavall en lugar de limitarse a publicar las quejas en redes sociales.

Finalmente, el concejal se refirió a las analíticas sobre la aptitud del agua para el baño en el río Pisuerga.

Tras consultar al área de Salud Pública, confirmó que todavía no se ha recibido ninguna nueva notificación de la Junta de Castilla y León que revoque la condición de no apta comunicada en otoño.

No obstante, García Pellitero precisó que los datos publicados en la plataforma estatal Náyade reflejan que los parámetros de los últimos cuatro años sí son aptos, pero la normativa exige un histórico de cinco o seis años consecutivos para devolver oficialmente la autorización al espacio.

El edil se mostró optimista y confió en que la playa de las Moreras esté muy cerca de cumplir ese registro histórico para recuperar el baño de forma regulada, reconociendo que a pesar de las prohibiciones actuales muchos ciudadanos ya acuden a refrescarse debido al calor.