Fin de semana verde en Boecillo: un voluntariado de recogida de residuos y una ruta de fauna y árboles singulares

El Ayuntamiento de Boecillo ha organizado dos propuestas medioambientales para disfrutar este fin de semana, los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de fomentar el respeto por la naturaleza y la participación ciudadana.

El sábado 6 de junio se celebrará un voluntariado en familia para la recogida de residuos. La actividad comenzará a las 10:00 horas con salida desde el aparcamiento junto al Colegio de los Escoceses.

Los voluntarios de Cruz Roja acompañarán a los participantes durante toda la jornada y se encargarán de proporcionar guantes y bolsas para facilitar la recogida.

Al término de la actividad, Cruz Roja ofrecerá un almuerzo junto a las Bodegas.

El domingo 7 de junio tendrá lugar una ruta de observación de fauna y árboles singulares. La salida se realizará a las 10:00 horas desde las Bodegas de Boecillo.

La actividad estará guiada por expertos de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza Valladolid (Acenva). El precio de participación es de 2 euros por persona.

Cada asistente deberá llevar su propio almuerzo, que se disfrutará en el Monte de Encinas Centenarias, un espacio de gran valor ecológico.

Para más información o para confirmar la asistencia, las personas interesadas pueden contactar con el Ayuntamiento a través del correo electrónico aedl@boecillo.es, consultar la página web www.boecillo.es o visitar el perfil de Facebook AyuntamientoBoecillo.