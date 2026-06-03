Recogida de residuos en Boecillo

Recogida de residuos en Boecillo

Valladolid

Fin de semana verde en Boecillo: un voluntariado de recogida de residuos y una ruta de fauna y árboles singulares

El Ayuntamiento ha organizado dos propuestas medioambientales para disfrutar los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de fomentar el respeto por la naturaleza y la participación ciudadana.

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El Ayuntamiento de Boecillo ha organizado dos propuestas medioambientales para disfrutar este fin de semana, los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de fomentar el respeto por la naturaleza y la participación ciudadana.

El sábado 6 de junio se celebrará un voluntariado en familia para la recogida de residuos. La actividad comenzará a las 10:00 horas con salida desde el aparcamiento junto al Colegio de los Escoceses.

Los voluntarios de Cruz Roja acompañarán a los participantes durante toda la jornada y se encargarán de proporcionar guantes y bolsas para facilitar la recogida.

Mapa pasarela Boecillo

Al término de la actividad, Cruz Roja ofrecerá un almuerzo junto a las Bodegas.

El domingo 7 de junio tendrá lugar una ruta de observación de fauna y árboles singulares. La salida se realizará a las 10:00 horas desde las Bodegas de Boecillo.

La actividad estará guiada por expertos de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza Valladolid (Acenva). El precio de participación es de 2 euros por persona.

Fiesta de la Vendimia de Boecillo

Cada asistente deberá llevar su propio almuerzo, que se disfrutará en el Monte de Encinas Centenarias, un espacio de gran valor ecológico.

Para más información o para confirmar la asistencia, las personas interesadas pueden contactar con el Ayuntamiento a través del correo electrónico aedl@boecillo.es, consultar la página web www.boecillo.es o visitar el perfil de Facebook AyuntamientoBoecillo.