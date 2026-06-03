Fin de semana verde en Boecillo: un voluntariado de recogida de residuos y una ruta de fauna y árboles singulares
El Ayuntamiento ha organizado dos propuestas medioambientales para disfrutar los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de fomentar el respeto por la naturaleza y la participación ciudadana.
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El Ayuntamiento de Boecillo ha organizado dos propuestas medioambientales para disfrutar este fin de semana, los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de fomentar el respeto por la naturaleza y la participación ciudadana.
El sábado 6 de junio se celebrará un voluntariado en familia para la recogida de residuos. La actividad comenzará a las 10:00 horas con salida desde el aparcamiento junto al Colegio de los Escoceses.
Los voluntarios de Cruz Roja acompañarán a los participantes durante toda la jornada y se encargarán de proporcionar guantes y bolsas para facilitar la recogida.
Al término de la actividad, Cruz Roja ofrecerá un almuerzo junto a las Bodegas.
El domingo 7 de junio tendrá lugar una ruta de observación de fauna y árboles singulares. La salida se realizará a las 10:00 horas desde las Bodegas de Boecillo.
La actividad estará guiada por expertos de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza Valladolid (Acenva). El precio de participación es de 2 euros por persona.
Cada asistente deberá llevar su propio almuerzo, que se disfrutará en el Monte de Encinas Centenarias, un espacio de gran valor ecológico.
Para más información o para confirmar la asistencia, las personas interesadas pueden contactar con el Ayuntamiento a través del correo electrónico aedl@boecillo.es, consultar la página web www.boecillo.es o visitar el perfil de Facebook AyuntamientoBoecillo.