Confirmado por el Ministerio: Boecillo por fin tendrá la esperada pasarela peatonal en la N-601

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,74 millones de euros (IVA incluido) las obras para construir una nueva pasarela peatonal sobre las carreteras N-601 y CL-600 en Boecillo (Valladolid). La adjudicación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La nueva infraestructura permitirá conectar de forma segura las urbanizaciones situadas al norte del municipio con el casco urbano, evitando los cruces irregulares a pie por ambas carreteras y reduciendo la necesidad de desplazarse en vehículo.

Actualmente, los vecinos deben recorrer en coche un trayecto de entre 10 y 15 minutos para acceder al centro urbano, un tiempo similar al que supondrá el recorrido peatonal por la futura pasarela.

La estructura contará con 417 metros de longitud y tres metros de anchura libre. Tendrá accesos desde la urbanización Pago del Nogal y desde la zona verde del sector 11 de Boecillo.

El proyecto contempla una pasarela formada por 15 vanos metálicos con un diseño de celosía y perfiles tubulares, lo que aportará una imagen ligera y singular a la infraestructura.

Las obras también incluirán iluminación LED antivandálica, urbanización de los accesos, canalizaciones para servicios municipales y señalización específica para peatones.

Esta actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 140,8 millones de euros en la provincia de Valladolid desde junio de 2018.