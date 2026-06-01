Más de 3.500 personas degustan los mejores manjares de la provincia de Valladolid en Dulcería 2026

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en el cierre de Dulcería. Fotografía: Diputación de Valladolid.

La cuarta edición de la Feria Dulcería 2026, organizada por Alimentos de Valladolid y en colaboración con la Asociación de Empresarios de Confitería, ha cerrado sus puertas este domingo, 31 de mayo, con un nuevo éxito.

Ha alcanzado la cifra de 3.523 visitantes que se han acercado desde este viernes, 29 de mayo, al Espacio La Granja para disfrutar de la oferta de los 24 expositores que participaron en esta edición del certamen.

Esta cifra sigue consolidando el Espacio La Granja como centro de referencia para la promoción y venta de la industria agroalimentaria de la provincia a través de los diferentes certámenes que acoge a lo largo del año: Dulcería, Feria de Alimentos, Vallaqueso, Mercado de Navidad y Salón de la Miel.

Una vez más el sábado ha sido el día que más visitantes ha aportado al certamen, con 1.517 personas recorriendo los diferentes espacios de la Feria. La mañana de hoy domingo ha supuesto la visita de 1.219 personas, mientras la jornada inaugural del viernes por la tarde se saldó con 655 visitas.