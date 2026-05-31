El reciclaje orgánico en Valladolid y Alfoz, una forma de ahorrar en el bolsillo: "Evita la subida de la tasa de basuras"

Imagen de una de las mesas informativas para informar sobre el reciclaje orgánico en Santovenia de Pisuerga.

El correcto reciclaje de los residuos orgánicos no es solo una manera de contribuir a la mejora del medio ambiente, sino que implica beneficios directos para el bolsillo del ciudadano, ya que redunda directamente en una menor tasa de basuras municipal.

Por eso, la Mancomunidad de Interés General Urbana Valladolid y Alfoz ha lanzado una campaña para concienciar a la ciudadanía de estos beneficios, coincidiendo con el despliegue de los contenedores marrones inteligentes en los municipios alrededor de la capital.

Una implantación que se está llevando a cabo de forma escalonada y que permitirá cumplir con la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE y con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Boecillo, Laguna de Duero, Santovenia de Pisuerga, Viana de Cega o Cabezón de Pisuerga son los municipios del Alfoz adheridos a esta campaña que también se ha desplegado en zonas urbanas de la capital vallisoletana.

Todos ellos irán implantando en los próximos meses el contenedor marrón inteligente, un nuevo depósito de residuos orgánicos para mejorar el reciclaje en toda la zona.

Un comercio instala una pegatina de la campaña de concienciación de recogida de residuos orgánicos.

La correcta recogida de los residuos orgánicos en origen se extiende tanto a domicilios como a grandes generadores, especialmente hoteles, restaurantes y catering (sector Horeca).

Esta iniciativa de sensibilización ha contado con el buzoneo de 175.000 dípticos, que además incluían el regalo de un cubo aireado para casa si eran entregados en las mesas informativas que han recorrido los distintos municipios estas semanas, y la visita a 1.500 grandes generadores de biorresiduos.

El próximo municipio que contará con estos contenedores será Boecillo, cuyo alcalde, Raúl Gómez, avanza que será a partir del 31 de mayo.

Una implantación que permitirá a los vecinos "ayudar no solamente al medio ambiente, sino también a nuestro bolsillo, porque esto evitará la subida de la tasa de basuras", subraya.

Una idea con la que coincide Avelino Álvarez, alcalde de Laguna de Duero, quien anima a sus vecinos a "seguir avanzando en el reciclaje, pero no solo en el reciclaje, sino en el correcto reciclaje".

Imagen de una de las mesas informativas para informar sobre el reciclaje orgánico en Laguna de Duero

El primer edil añade que esto permitirá que la localidad sea "más eficiente y sostenible". La regidora de Santovenia de Pisuerga, María Antonia López, añade que "lo más importante es que este contenedor ha llegado para quedarse".

López explica, además, que los restos orgánicos es necesario que vayan dentro de bolsas de compostaje, ya que estas están compuestas a su vez en gran parte por materia orgánica y facilitan su reciclaje.

"Esto es muy importante para que no tengamos ningún tipo de sanciones por introducir en los contenedores de orgánico cualquier otro tipo de residuo y lograr una gestión más eficiente y económica", incide.

En Viana de Cega, su alcalde, Alberto Collantes, están "muy comprometidos con el compostaje y el medio ambiente". La implantación del contenedor de fracción orgánica es un "paso importante", ya que lo ven como "una oportunidad para la eficiencia de recogida y tiempos, además de algo positivo que generará menos olores".

Mesas informativas en Boecillo sobre la campaña de recogida de residuos orgánicos.

Por último, Sergio García, alcalde de Cabezón de Pisuerga, avanza que en los próximos meses se iniciará la recogida separada de residuos orgánicos y no orgánicos.

"Es importante que todos conozcamos qué residuos deben ir a cada contenedor y que nos concienciemos de que separar es bueno para todos tanto desde el punto de vista económico como ecológico", precisa el primer edil.

Qué tirar y qué no en el contenedor marrón

El contenedor marrón inteligente será el depósito de residuos orgánicos, en el que podrán ir desde restos de comida a frutas y verduras, posos de café o infusiones, papel de cocina, hierbas y plantas, cáscaras de huevo o palillos.

Habrá que evitar tirar en ellos otros residuos como plásticos, vidrio, envases, metales, pañales y productos higiénicos, residuos no orgánicos, excrementos de mascotas o restos de limpieza doméstica.

El reciclaje orgánico más eficiente afecta directamente a tres realidades. La primera de ellas es que implica un mayor respeto con el medio ambiente. Paralelamente, ahorra en el coste del tratamiento de los residuos y, por ende, lleva una menor tasa de basuras.

Además, los residuos ya no son solo basura, sino que son recursos naturales que pueden aprovecharse mediante procesos de valorización, especialmente energéticos, aunque hay múltiples utilidades.