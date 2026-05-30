Aldeamayor pone fin al 250 aniversario de su creación: "Ojalá el próximo Villazgo vaya todo lo bien que ha ido este"

Aldeamayor de San Martín (Valladolid) cerró este pasado viernes los actos de conmemoración por el 250 aniversario de independencia de la localidad. Lo hizo con la ya habitual carrera popular del Villazgo, en un acto que reunió a casi 200 participantes y recaudó fondos para la asociación Maldita Valina, una enfermedad rara que padece un vecino del pueblo.

"Ojalá el próximo Villazgo vaya todo lo bien que ha ido este o un poquito mejor", destaca el alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, en declaraciones a este periódico tras hacer un balance "muy positivo" de la edición de este año.

La localidad vallisoletana comenzó en 2002 rindiendo homenaje a este hito, ocurrido en 1776, que supuso la creación del municipio como tal tras serle otorgado el villazgo por parte del rey Carlos III.

Imagen de la carrera popular del Villazgo de Aldeamayor de San Martín. Foto cedida

Una festividad que comenzó como un mero acto conmemorativo y que a lo largo de estos 24 años ha ido añadiendo actividades suplementarias, como festejos taurinos y orquestas, hasta convertirse en lo que es hoy.

La actividad principal se centra en un fin de semana, pero todos los actos con referencia al Villazgo abarcan una amplia programación que ocupa prácticamente la totalidad del mes de mayo todos los años y que siempre se cierra con la carrera popular, incluida en el calendario de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

La celebración de este año ha sido doblemente importante. Primero por el número redondo que representa el 250 aniversario, pero también porque se ha dado "otra circunstancia muy curiosa".

Y es que el Premio Privilegio del Villazgo ha recaído este año en la asociación de danza Aldea-maior, cuyo nacimiento coincidió con el inicio de las celebraciones en 2002. "Desde luego ha sido muy, muy especial", incide el primer edil.

Para Roberto Martínez, el balance es "muy positivo" por la alta participación vecinal, pero también por el resultado de los festejos a nivel taurino con tres toros que han sido "muy buenos", además de que no ha habido que lamentar percances sanitarios, no siendo necesaria la intervención de la ambulancia ni de Protección Civil.

Uno de los actos taurinos de la festividad del Villazgo de Aldeamayor de San Martín. Foto cedida

"Es lo maravilloso", celebra el regidor tras casi un mes de celebraciones del Villazgo de Aldeamayor. Asimismo, recalca que el nivel de la orquesta y la macro disco durante el fin de semana grande de esta fiesta, ha sido de una "alta calidad y todo el mundo ha estado contento".

Entre las actividades a destacar, destaca el propio acto institucional, un punto "más que significativo" porque no solo rinde homenaje a quienes "han hecho mucho por Aldeamayor", sino porque también propicia el encuentro de antiguos galardonados y todos los exalcaldes de la democracia de la localidad, "que son invitados y están en primera fila".

Entrega de reconocimientos durante los actos del Villazgo de Aldeamayor de San Martín. Foto cedida

"Todas esas connotaciones son muy buenas y siempre contamos con la presencia y participación del grupo de dulzainas de Aldeamayor, que es de los más importantes de España", incide Roberto Martínez.

Un acto central que "junta todo lo bueno y bonito que podemos tener" y que se completa con la distinción a otras dos de las actividades más reclamadas, como pueden ser los festejos taurinos y la carrera.

Otros puntos destacados de este año ha sido la paella solidaria, que ha agotado existencia tras vender 1.500 tickets. "El año que viene si podemos aumentaremos el número y también esa parte social para ayudar a asociaciones que lo necesitan", avanza el alcalde.

Tras recaudar fondos para Maldita Valina, el primer edil incluso desvela que el objetivo es "seguir mejorando y aumentando los eventos" en este plano solidario.

El Villazgo de Aldeamayor cerró con la carrera, donde casi 200 participantes se reunieron este pasado viernes al atardecer en una edición que no ha habido incidentes y "se incrementó muchísimo la participación de los niños y más jóvenes".

"Estuvo muy, muy bien", zanja Roberto Martínez para concluir este 250 aniversario de la independencia de Aldeamayor de San Martín y con la mirada ya puesta en la próxima edición.