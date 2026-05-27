Rosa, la lotera de Valladolid que ha convertido en nuevo millonario a uno de sus clientes habituales: "La alegría es doble"

Rosa Salamanca, en el centro de la imagen, junto a sus compañeras de la Administración de Loterías nº28 de Valladolid, en la calle Cigüeña, con el premio de El Millón de Euromillones.

Este miércoles, 27 de mayo, es día de celebración en la calle Cigüeña de Valladolid, ya que la Administración de Loterías nº28 ha sido la encargada de repartir un importante premio del Euromillones que ha convertido a uno de sus clientes habituales en nuevo millonario.

Así lo explica la responsable del negocio, Rosa Salamanca, a EL ESPAÑOL de Castilla y León, quien confirma orgullosa que "exactamente" repartieron El Millón de Euromillones en el sorteo de este pasado martes.

El boleto acertante fue sellado, además, a través del Club Conmigo online, lo que confirma que el agraciado es un cliente habitual de la administración, aunque reconoce no saber concretamente quién es.

"El club se formó en Valladolid, supongo que sea de aquí, pero garantizado no es. No sabemos ningún dato", precisa la experimentada lotera que cumplió 19 años trabajando en esta administración el pasado mes de marzo.

El hecho de que no sea un cliente esporádico y sí un habitual hace que la emoción sea "doble total". "Cuando nos han avisado ha sido una alegría inmensa", insiste.

No es la primera vez que en esta administración vallisoletana reparten un premio importante, pero sí se estrenan en el millón del Euromillones.

La primera vez que repartieron un premio importante fue en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en 2011, cuando vendieron un tercero. Esto lo repitieron en 2019 y en 2022 mejoraron su marca con un segundo premio en este mismo sorteo.

Además, acumulan diversos premios de 14 y 5 aciertos en la Quiniela y el Quinigol, respectivamente, a lo largo de toda su trayectoria.

En este sorteo del Euromillones, la combinación ganadora fue el 6, 23, 25, 35 y el 37, con las estrellas 6 y 12. En cuanto al millón, cabe resaltar que este es un juego asociado a este sorteo, que es únicamente repartido en España.

A la hora de formalizar la papeleta para el sorteo, se asigna a esta un código automático para este juego, que comprende 0,30 céntimos de los 2,50 euros que se paga por la papeleta.

Para elegir al ganador, El Millón funciona como una rifa electrónica a través del ordenador central de Loterías y Apuestas del Estado, que introduce un bombo digital con los códigos que se han vendido para el sorteo en España.

A partir de aquí, se selecciona uno y ese resulta ser el ganador. Este es el motivo por el que nunca queda desierto ni es acumulable en un bote.