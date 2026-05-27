El PP exige explicaciones a Puente por defender a Zapatero y por adjudicar contratos "bajo sospecha" en Adif

Los senadores del PP por Valladolid han exigido explicaciones al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su defensa del expresidente de José Luis Rodríguez Zapatero y por la adjudicación de contratos "bajo sospecha" en Adif.

En concreto, los parlamentarios han registrado una batería de diez preguntas dirigidas a Puente tras sus "reiteradas declaraciones públicas de elogio y defensa" hacia el expresidente del Gobierno y por los contratos "investigados por la Policía Nacional".

Las iniciativas se producen después de conocerse la imputación judicial de Rodríguez Zapatero y la aparición de joyas de elevado valor económico −rubíes, esmeraldas y zafiros− en una caja fuerte localizada en su despacho.

Asimismo, los representantes del PP se han referido a la libreta con anotaciones relativas a una licitación del Ministerio de Transportes para la adquisición de material de Huawei Technologies por parte de ADIF, por un valor estimado de hasta 400.000 euros.

"Dicha adjudicación fue formalizada el 10 de marzo de 2026, ya bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Transportes encabezado por Óscar Puente", han recordado los populares.

Los parlamentarios exigen al Ministerio que acredite que la licitación y adjudicación del contrato se llevó a cabo "con pleno respeto a los principios de transparencia, concurrencia y objetividad" establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

"Compartir tantas cosas"

También "que en ninguna fase del procedimiento intervino persona alguna vinculada a intereses privados objeto de investigación judicial".

Los representantes nacionales por Valladolid consideran "especialmente graves" las manifestaciones de Óscar Puente, quien llegó a afirmar públicamente que Zapatero es "el mejor expresidente del Gobierno que ha tenido este país".

Y sus palabras sobre que para él es "un orgullo compartir tantas cosas" con el exdirigente socialista.

Una de las preguntas registradas interpela directamente al ministro: "¿A qué se refería cuando afirmó que es un orgullo compartir tantas cosas con Zapatero? ¿Qué cosas son las que compartían?".

Los parlamentarios consideran que los ciudadanos "tienen derecho a saber a qué se refería exactamente el ministro".

Las preguntas también cuestionan si Óscar Puente "mantiene hoy sus elogios a la vista de las investigaciones judiciales abiertas y del hallazgo de joyas en el despacho de Zapatero".

Por otro lado, "si el presidente Pedro Sánchez ha pedido explicaciones al ministro por dichas declaraciones y si el Gobierno en su conjunto comparte las palabras de Puente".

Los parlamentarios del PP de Valladolid denuncian que "el silencio del Gobierno daña gravemente la credibilidad institucional".

Y consideran "incompatible con la ejemplaridad democrática" que miembros del Ejecutivo mantengan "un respaldo tan explícito hacia una figura rodeada de investigaciones y escándalos".