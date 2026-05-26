Así funciona el nuevo cruce inteligente de Cogeces del Monte para evitar accidentes: un aviso anticipado y luces

Las carreteras se han convertido últimamente en una ruleta rusa y aumenta la preocupación entre los conductores.

Por eso, la Junta de Castilla y León continúa reforzando su compromiso con la seguridad vial mediante la implantación de soluciones innovadoras y sistemas inteligentes en la red autonómica de carreteras.

Lo hace con actuaciones orientadas a prevenir accidentes, mejorar la circulación y ofrecer desplazamientos más seguros a los ciudadanos, especialmente en el medio rural.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado el nuevo cruce inteligente puesto en funcionamiento en Cogeces del Monte, en la intersección de las carreteras VA-203 y VP-2303.

Se trata de una actuación impulsada de manera coordinada entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid para mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de colisiones en este punto de la red viaria.

“Cada actuación que llevamos a cabo en la red autonómica de carreteras tiene un objetivo claro: proteger a las personas y hacer más seguros los desplazamientos del día a día, especialmente en el medio rural”, ha explicado Sanz Merino.

El consejero ha subrayado además que “los cruces inteligentes son una herramienta eficaz para prevenir accidentes, porque ayudan al conductor a anticiparse y reaccionar con mayor seguridad en puntos especialmente sensibles”.

Los cruces inteligentes son sistemas de señalización que incorporan sensores capaces de detectar la presencia de vehículos en los accesos secundarios y activar señales luminosas de advertencia en la vía principal, en ambos sentidos de circulación.

De esta forma, los conductores reciben un aviso anticipado que les permite moderar la velocidad, extremar la precaución y mejorar la seguridad en la intersección.

La Junta de Castilla y León mantiene desde hace años una apuesta decidida por este tipo de soluciones innovadoras aplicadas a la seguridad vial.

Desde 2017, estos dispositivos se han extendido progresivamente a distintas carreteras de titularidad autonómica en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Tanto mediante actuaciones promovidas por la Junta como por la DGT, hasta alcanzar un total de 15 con una inversión aproximada de 550.000 euros.

Cruce inteligente

En el caso de Cogeces del Monte, la actuación ha incluido la renovación del firme en la intersección, la ampliación de los abanicos para facilitar el giro de vehículos pesados, la mejora del drenaje y la instalación del sistema inteligente de señalización.

Por parte de la Junta se han ejecutado los trabajos de extensión de 387 toneladas de mezcla bituminosa en caliente y la instalación del cruce inteligente.

La inversión realizada por la Junta de Castilla y León asciende a 89.222 euros.

Por su parte, la Diputación de Valladolid ha asumido la ejecución de la obra civil de ampliación de abanicos, la mejora del drenaje, el aglomerado en la carretera VP-2303 y la señalización horizontal.