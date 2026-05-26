Un espectáculo flamenco con Kiki Morente pondrá el broche final a las fiestas de Valladolid 2026 en su última noche

La última noche de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 va a contar con acento flamenco en Valladolid.

Y es que Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha anunciado hoy la actuación de ‘Pura Verdad Flamenco’, un espectáculo contemporáneo que va a reunir a cinco de los artistas más reconocidos y carismáticos del panorama flamenco actual.

Son Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique Heredia Negri, Sandra Carrasco y Belén López.

Valladolid acogerá así el próximo 13 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, una gran velada dedicada al flamenco en todas sus formas: desde el cante más jondo hasta la fusión más libre, pasando por el baile más visceral y la poesía que habita entre acordes.

El espectáculo contará con un elenco artístico de primer nivel encabezado por Enrique Heredia ‘Negri’, fundador de La Barbería del Sur y uno de los nombres imprescindibles del nuevo flamenco. Con más de tres décadas de trayectoria, ha compartido escenario y proyectos con grandes referentes de la música flamenca e iberoamericana.

El espectáculo ‘Pura Verdad Flamenco’ pondrá el broche final a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.



➡️ El próximo 13 de septiembre, el escenario de la Plaza Mayor reunirá a algunas de las voces y talentos más reconocidos del flamenco actual.@infoVLL @fiestasVLL pic.twitter.com/KyX4qq9qqR — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) May 26, 2026

Junto a él estará Belén López, bailaora de carácter, fuerza y elegancia, reconocida por un estilo que combina pasión y precisión y que la ha llevado a actuar en escenarios de todo el mundo.

La propuesta artística continúa con Kiki Morente, una de las voces más destacadas del flamenco actual e hijo del inolvidable Enrique Morente; Lin Cortés, cantaor, guitarrista y productor convertido en referente de la fusión entre el flamenco, el soul, el funk y el pop, consolidado como uno de los artistas más singulares y admirados del panorama musical contemporáneo.

Imagen del cartel de Pura Verdad, que podrá disfrutarse en las fiestas de Valladolid.

Por su parte, Sandra Carrasco aportará la sensibilidad y profundidad de una voz capaz de transitar con naturalidad entre el flamenco, el jazz y la canción de autor, destacando por su potencia escénica y su versatilidad artística.

El espectáculo contará además con la participación de destacados músicos que acompañarán a los artistas sobre el escenario: los guitarristas Paco Soto y Diego Mendiboure, Petaca al piano, Ranier Pérez al bajo, Chispas y Ginés Pozas en la percusión y el grupo de coros Las Negris.