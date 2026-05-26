Kiki Morente.

Kiki Morente.

Valladolid

Un espectáculo flamenco con Kiki Morente pondrá el broche final a las fiestas de Valladolid 2026 en su última noche

El próximo 13 de septiembre, el escenario de la Plaza Mayor reunirá, desde las 21:00 horas, a algunas de las voces y talentos más reconocidos del flamenco actual.

Más información: Confirmado un nuevo concierto para las fiestas de Valladolid: el flamenco electrónico de Mestiza, en la Plaza Mayor

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La última noche de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 va a contar con acento flamenco en Valladolid.

Y es que Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha anunciado hoy la actuación de ‘Pura Verdad Flamenco’, un espectáculo contemporáneo que va a reunir a cinco de los artistas más reconocidos y carismáticos del panorama flamenco actual.

El cantante Carlos Baute.

Son Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique Heredia Negri, Sandra Carrasco y Belén López.

Valladolid acogerá así el próximo 13 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, una gran velada dedicada al flamenco en todas sus formas: desde el cante más jondo hasta la fusión más libre, pasando por el baile más visceral y la poesía que habita entre acordes.

El espectáculo contará con un elenco artístico de primer nivel encabezado por Enrique Heredia ‘Negri’, fundador de La Barbería del Sur y uno de los nombres imprescindibles del nuevo flamenco. Con más de tres décadas de trayectoria, ha compartido escenario y proyectos con grandes referentes de la música flamenca e iberoamericana.

Junto a él estará Belén López, bailaora de carácter, fuerza y elegancia, reconocida por un estilo que combina pasión y precisión y que la ha llevado a actuar en escenarios de todo el mundo.

La propuesta artística continúa con Kiki Morente, una de las voces más destacadas del flamenco actual e hijo del inolvidable Enrique Morente; Lin Cortés, cantaor, guitarrista y productor convertido en referente de la fusión entre el flamenco, el soul, el funk y el pop, consolidado como uno de los artistas más singulares y admirados del panorama musical contemporáneo.

Imagen del cartel de Pura Verdad, que podrá disfrutarse en las fiestas de Valladolid.

Imagen del cartel de Pura Verdad, que podrá disfrutarse en las fiestas de Valladolid.

Por su parte, Sandra Carrasco aportará la sensibilidad y profundidad de una voz capaz de transitar con naturalidad entre el flamenco, el jazz y la canción de autor, destacando por su potencia escénica y su versatilidad artística.

El espectáculo contará además con la participación de destacados músicos que acompañarán a los artistas sobre el escenario: los guitarristas Paco Soto y Diego Mendiboure, Petaca al piano, Ranier Pérez al bajo, Chispas y Ginés Pozas en la percusión y el grupo de coros Las Negris.